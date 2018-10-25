普悠瑪司機傳吸毒 醫師：只要戒癮期沒碰毒影響有限

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台鐵普悠瑪號出軌事故，造成18死，今天傳出普悠瑪駕駛尤振仲去年12月因吸食安非他命，台北地檢署在今年2月給予緩起訴。毒物科醫師楊振昌則指出，安命他命為興奮劑，吸食後會讓精神亢奮，不少司機、廚師會以此撐過工作；但戒斷症狀約2到3周就會緩解，只要戒癮期間不再吸食的話，幾乎不會有副作用，影響力有限。

台北榮總內科部臨床毒物科主任楊振昌表示，安非他命為興奮劑，過去二戰期間日本曾讓士兵服用後在上場，現在則有部分職業如廚師、司機等會用來提神。

楊振昌指出，剛吸食完時精神會非常亢奮，劑量高者，則會手抖，甚至出現幻覺，剛服用完並不適合開車，亢奮症狀約六到八小時就會代謝。而安非他命戒斷的期間，副作用包含心理造成倦怠、想睡覺、胃口變好，身體上的不適較少。

楊振昌表示，若去年十二月後至今未再吸食，毒品對工作表現影響力有限。若戒斷期間都還有吸食就很難說，且若有吸食，三天就會代謝，小便也驗不到。

草屯療養院成癮治療科醫師伍美馨指出，該名台鐵司機看起來還能正常上下班、從事調度工作，理論上受安非他命影響不大。但無法單以目前資訊就要判斷他當下功能是否受過去吸毒影響。畢竟還要視過去吸食安非他命的程度。

伍美馨表示，若是長期服用安非他命者，容易導致腦傷後遺症，且會時不時出現幻覺，通常很難上班，精神狀況、人際溝通會有問題，簡單事情也會做不好。

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(中時 )

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