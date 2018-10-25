台中》選戰逼近！市議員黃馨慧鞋底脫落仍繼續走透透

2018年10月25日 14:50 中時 陳世宗

黃馨慧終日疲於拜票走訪基層，沒想到走到半路鞋子脫底變成「開口笑」。（陳世宗翻攝）

「工欲善其事必先利其器！」台中市議員黃馨慧和助理終日忙於拜票走訪基層，沒想到走到半路鞋子脫底變成「開口笑」；黃馨慧苦笑說，這已是選舉3個月內第2雙鞋子破損，因下午行程滿檔，只好再找時間去修理鞋子，一雙舒適合宜的運動鞋是參選人不可少的拜票「利器」。

台中市西屯區幅員廣闊，以筏子溪為中心，分為溪東、溪西二區域，溪西靠大肚山有中科園區、台中工業區等科技園區；近年來因為精密科技廠商不斷進駐，大樓社區紛紛新建，人口數增加，也成為各參選人爭取選票的重點區域。

黃馨慧說，筏子溪是西屯重要河川，更是進入台中市區大門，對於筏子溪周邊應通盤規畫建設；建議將筏子溪兩側農業區訂定附帶條件使用，規畫公園用地及生態景觀廊道，以整體規畫方式擬定未來方向，除可規畫成觀光旅遊景點，也可成為台中旅遊的亮點。

黃馨慧強調，一屆議員4年任期1460天，要做位值得民眾託付的民意代表，堅持為民謀福嚴格監督市政，年底選舉期間只剩下1個月，她會利用每1分鐘，把握時間爭取民眾認同與支持；那怕鞋子走到脫底「開口笑」，也會繼續走透透，爭取握到每雙民眾溫暖及支持的雙手。

(中時 )