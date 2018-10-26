花蓮》國民黨輔選黨籍議員 主委鄒永宏要求各處只供水、炒米粉

2018年10月26日 07:11 中時 范振和

國民黨籍花蓮縣長候選人徐榛蔚（右）充分發揮「母雞帶小雞」的角色，凝聚黨籍各候選人向心力。（范振和攝）

國民黨花蓮黨部發起的團結誓師大會，場場人海、旗海交織一片。（范振和攝）

五合一選舉在即，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏一行人密集下鄉，加強輔選黨籍縣議員候選人，要求各連絡處只能提供炒米粉與「黨水」（礦泉水），免遭對手栽臧，輔選宛如杜絕賄選宣導活動。

上屆花蓮縣議員33席，國民黨拿下21席、民進黨6席、無黨籍6席；此次，花蓮縣議員有65人參選，將選出33席，提名參選的國民黨籍21人、報准12人，算是高額提名，民進黨籍9人參選、時代力量2人、21人無黨籍。

鄒永宏指出，民進黨執政後，倒行逆施，推出的各項改革，未獲國人支持，從兩岸關係急凍、一例一休、年金改革到所謂的轉型正義，繳出的成績單，令人不忍卒睹，他有信心在大環境對民進黨不利的前提下，此次國民黨在花蓮，會比上屆攻下更多議員席次。

鄒永宏說，黨產都被蔡政府清算掉了，此時國民黨兩袖清風，各鄉鎮市以團結誓師大會為主軸，幫縣長、鄉鎮市長、縣議員、村里長加油打氣，為避免對手「奧步」盡出，他要求各連絡處只能提供炒米粉，以及印有國民黨黨徽的礦泉水，這是「黨水」不是「黨的奶水」。

鄒永宏強調，從10月14日秀林鄉舉行團結誓師大會至今，場場爆滿，具體表述民進黨執政短短2年來，讓經濟大破敗，已失去民心，在民心思變下，國民黨終將班師回朝！

(中時 )