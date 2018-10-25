都市山坡地開發 立委修法免繳回饋金

2018年10月25日 15:00 中時 游昇俯

都市山坡地開發免繳回饋金！立法院經濟委員會今（25）日審查森林法第48條之1條文修正草案，將原山坡地開發利用者所需繳交之回饋金，改限縮為「非都市土地」開發利用者才須繳交，對此農委會表達反對立場，但經濟委員會仍審查通過，交付黨團協商。

修正草案提案委員陳超明表示，因目前針對山坡地開發需繳交回饋金，在供造林基金長期造林使用，但由於台灣地形多山，許多縣市鄉鎮所屬之地均非平地，即使劃設為都市計畫區內，有開發行為仍需繳交回饋金，故條文修正明訂造林基金來源，應為「非都市土地」山坡地開發利用回饋金。

但農委會認為，山坡地開發回饋金的設置在挹注長期造林及抑制山坡地開發，立法原意是以山坡地範圍為適用對象，並且是針對採礦、土石採取、興闢道路、農舍等行為人，與土地分區屬都市計畫或非都市計畫區域無關，希望修法再予以斟酌。

陳超明表示，森林保育應該是全民的責任，為什麼卻是住在山坡地的人要負責？並且都市計畫內的山坡地多是丙種用地，建蔽率只有40%，開發已經被設限了，又要繳回饋金，等於被剝了兩層皮。

農委會副主委李退之則表示，若都市土地開發無需繳交回饋金，將與非都市土地須繳交回饋金不一致，恐影響森林生態補償措施之存續，認為不宜修法。

立委周陳秀霞也認為，此修正案要「非都市土地」開發才要繳回饋金，但實際上都市計畫中山坡地開發的價值比非都市計畫區來得高，等於有錢的人不用繳，沒錢的卻要繳，認為此次修法有問題。

最終，經濟委員會同意此修正草案通過，將交付黨團協商。

(中時 )