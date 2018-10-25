《愛上變身情人》李民基、徐玄振飄曖昧 粉絲敲碗在一起

2018年10月25日 14:54 時報周刊 張毓琪

李民基爆料玄振很嘮叨，常叮嚀他多吃點。愛奇藝台灣站提供

現正熱播中的南韓浪漫愛情劇《愛上變身情人》開播收視節節高升、話題不斷，該劇改編自同名電影《Beauty Inside》，由演員徐玄振、李民基共同主演，兩人首次搭檔配對火花十足，不只戲裡兩人終於開始正式交往，許多浪漫的場景讓觀眾心動不已，戲外花絮常有甜蜜曖昧互動，讓不少粉絲少女心大爆發，直呼「比正戲還有愛啊！」敲碗兩人乾脆真的在一起。

《愛上變身情人》男女主角李民基、徐玄振首次合作、大談「命中注定」的戀愛，對於彼此的第一印象，徐玄振笑說李民基比想像中的還要斯文、內向、隨和，直指李民基「20歲的時候曾經是年輕、青春的象徵」此話一出惹得李民基也忍不住笑出來，表示兩人在一起的時候，自己比較依賴女方，稱讚徐玄振是個讓人感到信賴的人。徐玄振搞笑反問他：「只能給予信賴嗎？那不能給什麼？」李民基曖昧回覆「有很多不能給的」，留給粉絲超粉紅自行想像的空間。

李民基爆料「玄振喜歡嘮叨人」，一見到他就會不斷嘮叨，徐玄振無奈嘆氣，笑說因為李民基很容易變瘦，因此要一直提醒他多吃點，但還是瘦了，李民基道歉：「但沒能遵守，很羞愧！」而問到是否想過換張臉生活？徐玄振表示自己曾在美食店排隊時有過這個想法，但也坦承害怕變臉後沒人認出她，李民基聽聞後暖心表態「或許會覺得不可思議，但我會相信。」超暖回覆讓現場兩人甜蜜相視而笑。

他們不只在專訪現場不時地眉來眼去，官方釋出的多支花絮裡也被許多網友發現兩人私下互動很有愛，李民基曾在發布會上表示和徐玄振對戲時，對方的眼神「可愛到讓人難以呼吸」，花絮裡可看到李民基受不了直問徐玄振：「怎麼可以這樣眼睛都不眨地看著？」另一場戲的休息空檔，徐玄振伸出舌頭給做在一旁桌子上的李民基看，兩人外型相配加上年齡相仿，更常有冒著粉紅泡泡的親密小動作，讓不少粉絲直呼「好想站真人CP」、「拜託快點在一起」《愛上變身情人》於愛奇藝台灣站獨家熱播中。

(時報周刊)