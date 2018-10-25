專技考試國文科大變革 擬改考兩題作文

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國家考試國文科試題將有大變革，考選部研擬取消專技人員考試國文科測驗題，改以多元型式作文為國文科主要之評量方案，作文以兩題為原則，依據不同評量目標綜合組卷，藉以同時評量應考人知性與感性不同能力，發揮評量綜效。

考試院會今天聽取考選部報告「國家考試國文科作文試題型式變革研議情形」，考選部指

出，考選部參酌諮詢會議委員建議，研擬取消專門職業及技術人員國文科測驗題，改以多元型式作文為國文科主要之評量方案。

考選部今年3月31日函請相關職業主管機關及公會團體召開研商會議，與會代表充分討論獲致共識，建議取消專技人員考試國文科測驗題，考選部即據此辦理專技人員高等考試律師考試規則等9種法規修正草案。

考選部也擬訂「國家考試國文科作文試題型式變革」研究計畫，並籌組研究小組，研擬多元作文試題範例，供未來命題參考。

考選部表示，研究小組依公務人員及專技人員應考人未來在工作場域中應具備的多元能力，目前擬訂國文科作文評量目標如下：

（一）書寫表述：測驗應考人語詞運用、謀篇布局、流暢呈現的能力。

（二）統整判斷：測驗應考人解讀資料、歸納分析、演繹推論的能力。

（三）情境感受：測驗應考人細膩體察、同理感受人、事、物、景，從而抒發所感所思的能力。

（四）人文關懷：測驗應考人對於人性尊嚴、自然環境、多元文化、生命意義等關懷省思、表達己見的能力。

近年國家考試國文科作文試題，多以先提供一段敘述文字的「引導式作文」為主，期望藉由引導本身，開展應考人的思維，但多數應考人常常忽略題幹引文直接寫作，或依據補習班制式的訓練方式作答，使命題委員思考構題的努力與苦心難以彰顯試題設計意旨，致國文科作文的評鑑效果未如預期。

因此研究小組在歷經7個多月，11次小組會議審慎詳實討論，已初步獲得研究成果。研發之試題內容，除現行的引導式作文外，並增加撰寫政策說帖、公開信、接續引文寫作、運用關鍵字寫作……等多樣貌的試題類型。

同時強化試題提問之多面性，作文試題可以分設2至3個子題的問答題型式呈現。期藉由與往昔不同的試題設計方式，加強題幹引文與題目間的連結，改善應考人不閱讀引文直接作答的習慣，進而提升國文科作文的衡鑑功能。

考選部表示，研究小組規劃未來國文科作文每次考試擬以列考兩題為原則，依據不同評量目標綜合組卷，藉以同時評量應考人之知性與感性不同能力，發揮評量綜效。

此外，國文科作文由現行列考一題改為兩題，在考試時間不變的情況下，研究小組建議若取消測驗題，使應考人有更充分的答題時間，較能彰顯作文之評量效果。

(工商 )

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