1個月補助6萬元 科技部招募360名博士入業界

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旺報

科技部「重點產業高階人才培訓與就業計畫」(Rebuild After PhDs’Industrial Skill and Expertise，簡稱RAISE計畫)已邁入第二期，連續兩期計畫執行期間，計畫招募到360名博士人才，投入237間廠商企業實習，且當中已有17名博士，在實習階段就被企業直接延攬入職。

科技部RAISE計畫執行期間為108年1月1日至12月31日，將招募360名博士級人才，提供一年期的在職實務培訓(on the job training)，期間至少6個月要到產業界實戰。科技部將補助每人每月6萬元的培訓酬金。

科技部於107年推動RAISE計畫第一期培訓，鼓勵博士進入產業就業，除擴大博士畢業生「出海口」，也將科研成果擴展至產業界，帶動產業創新。

科技部表示，RAISE計畫第一期培訓357位博士級人才，目前已進入237家合作廠商實習訓練，預計年底完成培訓進入業界就業或創業。合作廠商包含藥華醫藥、旺宏電子、研華、國泰世華、上銀、黑松及正瀚生技等。產業領域包含生醫、晶片設計、智慧機械及新農業等。目前已有17名博士在實習階段就被企業直接延攬入職。

「就科技發展而言，人才是最重要的」，科技部長陳良基表示，RAISE計畫希望以3年的時間培訓千名博士接軌產業，由國內法人及大學擔任培訓單位，提供1年期的在職實務培訓。為了讓博士人才可以專心接受培訓，科技部將補助每人每月6萬元培訓酬金。

第二期計畫科技部已於107年10月16日核定國研院、工研院、生技中心、金屬中心及台大與清大等22家培訓單位共360位培訓員額。第二期計畫於107年10月25日開始報名，熱切歡迎有意參訓的博士報名。11月13日、15日及17日分別於台北、台中及高雄辦理人才甄選會。

(旺報 )

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