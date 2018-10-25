政院下周一提普悠瑪初步調查 吳宏謀下周提台鐵總體檢計畫

2018年10月25日 15:11 中時 張理國

台鐵普悠瑪事故後，外界高度關注調查進度，行政院「1021鐵路事故行政調查小組」召集人吳澤成表示，在本周完成資料比對及訪談後，下周一將公布初步結果，並呈現事故的直接原因及間接原因；交通部長吳宏謀也說，下周就會提出台鐵總體檢的目標及計畫。

普悠瑪嚴重傷亡事故後，台鐵多次發言導向列車駕駛尤振仲的責任問題，目前政院的調查結果尚未出爐，吳澤成上午表示，對事故原因調查，政院是從發生前、發生時、及發生狀況，從發生原因上找出未來改善的方法，本周正在進行資料蒐集及交叉比對，並訪談相關人員，並從地檢署調閱扣押資料，進行互相解讀比對及確認，找出到底問題出在哪裡，這星期會完成相關工作，下周一就會有初步結果，包括直接原因、間接原因都會比較清楚的呈現出來。

吳宏謀則說，除了普悠瑪號列車全面體檢，也會針對台鐵總體檢，包括人、車、路及營運管理這幾個面向都會總體檢，下周會提出總體檢的目標跟計畫。

另對於台鐵放話問題，吳宏謀也說，目前行政院成立行政調查小組，檢調也進行偵查，應以行政調查小組及檢調為準，他也提醒台鐵應全力協助調查，「而不是用不成熟的判斷對外發布」。

此外，吳宏謀也說，現在除了要加速總體檢，也在執行很多工作，除已正式編列預算或已在進行的，像是鐵路電氣化、雙軌化、採購新的列車、提升運能、改善彎道、機務智慧化等等，還包括部分都會區鐵路立體化配合都會區發展，但相關檢討將優先考量鐵路安全。

吳宏謀說，一家老店可能長期累積，必然有系統性結構性的問題，所以包括人力的缺乏，政府已擬3年人力補充計畫，要補充1907人，未來會優先補充機務電務駕駛員的培育，至於可能有設備老舊，也會一併檢討。

行政院也補充說，已核增2018年-2020年3年間共2818名預算員額給台鐵，其中光是今年即可新聘1907人，需優先配置於車長（運務），路線養護（工務），司機員（機務），車輛檢修（機務），以及電務設備維修（電務）等職務。另外，2818人中，有385名額可用來聘任司機員。

(中時 )