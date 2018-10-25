台北》市府路選前之夜黃金場地 被姚文智陣營借走

友善列印
中時
郭建伸

年底選舉倒數30天，台北市長選舉因為今年「三腳督」，但北市地狹人稠，各陣營都為了選前之夜場地煩惱。台北市府前的「府前路」被外界視為選前之夜的黃金地段，更有「辦完晚會就入府」的味道，目前北市新工處網站上，市府路的網站已有有人申請，據了解就是被姚文智陣營申請走。

根據台北市新工處網站顯示，市府路（從基隆路一段210號到松壽路6號）前的路權申請，共有2次；第一次是在10月23日申請，但因為未依規定時間申請遭駁回，第二次則是在10月25日申請，申請狀態是「收件」。

據了解，第一次申請的是柯文哲陣營於23日申請，但因為路權申請應為24日才開放，遭外界質疑後北市府才駁回開放重新申請。而姚文智陣營則於今凌晨再度申請，目前系統顯示「收件」。

不過姚文智陣營對於選前之夜規劃，目前還是保密到家。媒體上午問姚文智，是否已借好選前之夜場地？但姚表示，借場地的事情好像經過很多波折，本來幕僚前幾天想透過公平的原則在網路上申請，聽說受到很多阻礙，「到底場地能否借到？中間過程是否受到柯市府干擾？我要再了解一下」。

據悉，目前姚陣營對選前之夜的規劃還未定案，是否要在11月23日舉辦大型造勢，內部還再討論。

(中時 )

政院下周一提普悠瑪初步調查 吳… 國民黨慶光復節 吳敦義宣示九合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。