台北》市府路選前之夜黃金場地 被姚文智陣營借走

2018年10月25日 15:11 中時 郭建伸

年底選舉倒數30天，台北市長選舉因為今年「三腳督」，但北市地狹人稠，各陣營都為了選前之夜場地煩惱。台北市府前的「府前路」被外界視為選前之夜的黃金地段，更有「辦完晚會就入府」的味道，目前北市新工處網站上，市府路的網站已有有人申請，據了解就是被姚文智陣營申請走。

根據台北市新工處網站顯示，市府路（從基隆路一段210號到松壽路6號）前的路權申請，共有2次；第一次是在10月23日申請，但因為未依規定時間申請遭駁回，第二次則是在10月25日申請，申請狀態是「收件」。

據了解，第一次申請的是柯文哲陣營於23日申請，但因為路權申請應為24日才開放，遭外界質疑後北市府才駁回開放重新申請。而姚文智陣營則於今凌晨再度申請，目前系統顯示「收件」。

不過姚文智陣營對於選前之夜規劃，目前還是保密到家。媒體上午問姚文智，是否已借好選前之夜場地？但姚表示，借場地的事情好像經過很多波折，本來幕僚前幾天想透過公平的原則在網路上申請，聽說受到很多阻礙，「到底場地能否借到？中間過程是否受到柯市府干擾？我要再了解一下」。

據悉，目前姚陣營對選前之夜的規劃還未定案，是否要在11月23日舉辦大型造勢，內部還再討論。

(中時 )