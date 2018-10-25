竹縣地價稅沒漲前 五峰還比竹北高

新竹縣地價稅成近日熱門話題，不過在2年前未調整前，竹北市平均每戶負擔稅額，還比偏鄉低。（莊旻靜翻攝）

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新竹縣地價稅漲幅為全台之冠，不過在未調整前，依據新竹縣稅捐稽徵局統計，全縣13鄉鎮自用住宅平均每戶負擔稅額平均為896元，其中，但在105年度，竹北市平均每戶負擔稅額僅678元，甚至還比五峰鄉的836元低，僅高於尖石鄉的544元，即便調整後，竹北市107年平均每戶負擔稅額1026元，仍是低於新埔、竹東、芎林等鄉鎮。

新竹縣政府去年數度召開地價評議委員會，調整公告地價，並於今年1月公告，公告地價也影響到地價稅，不過由於新竹縣十多年未調整，漲幅為全台之冠，引發受影響的地主們抗議，已有數十名地主23日前往新竹縣政府抗議地價稅暴漲，成為新竹縣近日熱門話題。

縣府指出，公告地價多年未漲，地價稅漲福並非是翻倍漲，除了以公告地價為基數外，自住用住宅用地稅率僅千分之2，私有一般土地則採累進稅率。另外還採取累進稅率，最高級距為千分之55，地價稅課徵原則與綜合所得稅相近，所得愈多、繳愈多，持有土地愈多同樣繳納稅額也愈高。

在105年度未調整公告地價前，竹北市平均每戶負擔稅額僅678元，為全縣13鄉鎮中倒數第2名，即使調整後，竹北市平均每戶負擔增加348元至今年的1026元，仍是低於新埔、芎林、關西、竹東等鄉鎮，縣府指出，也可能因竹北市多是高樓大廈，土地持分不高，也影響地價稅費用。

縣府指出，公告地價要達到公平正義，仍須8年左右時間調整，今年主要增加稅收多是竹北新興地區如高鐵特區、縣一、縣二、縣三、台科大、華興等，過去未調漲前，此6區有2973戶地價稅低於100元而免繳，即使調整後，也還有44戶免繳。

(中時 )

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