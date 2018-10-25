2018智慧建築論壇 林佳龍暢談智慧城市願景

台中市建築經營協會等單位共同舉辦的「2018智慧建築論壇」25日登場！（陳世宗攝）

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台中市長林佳龍說，台中市秉持以人為本的理念，以形塑國際、文化、智慧的大台中為願景。（陳世宗攝）

「2018智慧建築論壇」25日登場！由台中市建築經營協會等單位共同舉辦，邀請產、官、學界以智慧建築、智慧城市等層面對談交流。市長林佳龍說，台中市秉持以人為本的理念，持續推動軟、硬體建設，近年逐步展現成果，相信懂生活的人會愛上台中，以形塑國際、文化、智慧的大台中為願景。

2018智慧建築論壇在市政大樓舉行！林佳龍以「幸福台中、智慧城市」為主題，分享城市理念及未來擘畫願景，並進行交流對談，並與大家分享2018台中世界花卉博覽會形象影片《聽•花開》。

與會有內政部營建署副署長吳宏碩、台中市建築經營協會理事長陳武華、台中市大台中不動產開發商業同業公會理事長紀吉川、台中市不動產開發商業同業公會理事長邱崇喆、世界不動產聯盟開發暨投資者理事會主席張麗莉等人都出席參與。

內政部營建署副署長吳宏碩說，科技進展的速度非常快，中央持續思考如何不被淘汰以及預防，更以超越為目標，致力讓人民幸福感提升安居樂業；台中市水湳智慧城示範計畫符合中央奠定的發展願景，市府並秉持以人為中心的理念落實執行，體現幸福感。

「懂生活的人，會愛上台中！」林佳龍說，台中市區域計畫已獲中央通過，讓1條山手線、2大海空港、3個副都心願景逐步實現；捷運藍線也正式啟動，將與捷運綠線形成十字軸線，全市軌道路網具體成形。透過公共設施建設基礎，盼進一步推展國際、文化、智慧的大台中。

都發局強調，論壇活動邀請產、官、學界進行分享及座談，展望智慧建築及全球智慧城市概念發展願景。

(中時 )

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