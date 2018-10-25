拒絕屎流成河 萬丹畜牧業者自主成立巡守隊

2018年10月25日 15:16 中時 林和生

萬丹畜牧業者為擺脫「屎流成河」的臭名，自主成立巡守隊，還給地方乾淨河川。（林和生攝）

去年屏東萬丹鄉田厝中排遭爆「屎流成河」，重創當地酪農形象，為避免臭名遠播，鄰近30多家畜牧場自主發起認養河川行動，並成立巡守隊，不定期雇工清理浮渣，業者坦言，「不想再被指指點點」。

「真的太出名了」，萬丹地區畜牧業密集，牛隻飼養量約1萬7000頭，棘手的牛糞處理問題一直困擾著酪農，原因是牛糞堆肥需花數月時間，堆置在牛場的糞渣一遇下雨，就被沖入河川大排，導致部分河段出現「屎尿河」景象，業者不願背負臭名，開始尋求解方。

畜牧業者去年起自主成立河川巡守隊，每日來回田厝中排、崙頂大排、大湖圳等河川巡視，有著10多年養豬經驗的40歲隊長饒建良，更成立Line群組，將水質狀況上傳，一旦遇到水質不佳，便號召隊員自主清理，「就是要洗刷不好的名聲」。

但這樣僅能治標，業者今年起陸續加入屏縣環保局的畜牧糞尿沼液沼渣資源肥分再利用行列，根據統計，目前全縣共有96家畜牧場響應，其中萬丹18場是全縣最多，縣府也同步媒合150位農戶使用肥分施灌，施灌農地達150公頃，讓廢物當場變黃金。

萬丹建偉畜牧場場長郭建偉表示，目前場內有90多頭牛，如今加入肥分入田措施，用沼液澆灌牧草，不僅節省原本用來澆灌的地下水用量一半以上，場內堆置發酵時間也縮短到2周內，牧草採收後直接用來餵養乳牛，這樣的循環經濟一點都不浪費。

(中時 )