影》噁！沙王儲握手慰問名記者之子 稱兇手：令人髮指

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼23日慰問華盛頓郵報異議記者卡舒吉之子薩拉，薩拉面無表情。（圖／美聯社）

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中時電子報

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害始末仍舊撲朔迷離，不過沙國似已打算將責任全歸咎特勤組織單方面所為，皇室更動作頻頻，企圖修復已然受損的王室形象，國營電視台釋出國王偕同王儲慰問卡舒吉之子的畫面，王儲更首度打破沉默，抨擊兇手「令人髮指」，承諾將相關人等繩之以法，不過這些做法似乎帶來反效果，網友直言「令人想吐」。

根據新華社報導，沙國國營阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）23日釋出影片及照片，當天沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）偕同王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在皇宮接見了卡舒吉長子薩拉（Salah Jamal Khashoggi）以及卡舒吉兄弟薩爾（Sahl bin Ahmed Khashoggi），對他們致上「最深的哀悼」。

畫面中薩拉面無表情直視穆罕默德，並感謝王室的哀悼之情。穆罕默德慰問卡舒吉長子的照片及影片隨後在網路上引起廣泛怒火，更有網友稱照片「噁心」、「令人想吐」。

據紐約時報（The New York Times）報導，薩拉具有沙美雙重國籍，不過幾個月前就遭到沙國限制出境。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼24日打破沉默，抨擊卡舒吉命案「令人髮指」，更誓言將兇手繩之以法。

此外，王儲穆罕默德24日更首度打破沉默，在未來投資計畫（Future Investment Initiative）會議上形容卡舒吉謀殺案「令人髮指」，誓言將相關人等繩之以法。他說：「只要沙爾曼國王還在位、而他還是王儲的一天，有心人士就不能夠分化他們。」他的此番言論也引來在場人士一片鼓掌。

不過根據英國「衛報」（Guardian）報導，穆罕默德的演說以及沙國處理卡舒吉案的手法仍舊無法說服大眾，一位不具名的與會人士更直言：「這些白癡是以為我們生活在石器時代嗎？這樣我以後要怎麼為這個國家辯護？真是愚蠢至極。」

(中時電子報)

文章來源：Saudi king, crown prince meet slain journalist Khashoggi's family

文章來源：Outrage Over a Handshake Between Khashoggi Son and the Crown Prince

文章來源：Mohammed bin Salman calls Khashoggi murder a 'heinous crime'

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