影》噁！沙王儲握手慰問名記者之子 稱兇手：令人髮指

2018年10月25日 15:28 中時電子報 吳映璠

華盛頓郵報異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害始末仍舊撲朔迷離，不過沙國似已打算將責任全歸咎特勤組織單方面所為，皇室更動作頻頻，企圖修復已然受損的王室形象，國營電視台釋出國王偕同王儲慰問卡舒吉之子的畫面，王儲更首度打破沉默，抨擊兇手「令人髮指」，承諾將相關人等繩之以法，不過這些做法似乎帶來反效果，網友直言「令人想吐」。

根據新華社報導，沙國國營阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）23日釋出影片及照片，當天沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）偕同王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）在皇宮接見了卡舒吉長子薩拉（Salah Jamal Khashoggi）以及卡舒吉兄弟薩爾（Sahl bin Ahmed Khashoggi），對他們致上「最深的哀悼」。

Salah, Jamal Khashoggi’s son, who is banned from travel. They brought him to the royal court to accept condolences. The look on his face. This photo makes me want to scream and throw up. #JamalKhashoggi pic.twitter.com/0M3IYVT5FB — Manal al-Sharif (@manal_alsharif) October 23, 2018

畫面中薩拉面無表情直視穆罕默德，並感謝王室的哀悼之情。穆罕默德慰問卡舒吉長子的照片及影片隨後在網路上引起廣泛怒火，更有網友稱照片「噁心」、「令人想吐」。

Sickening to see #Khashoggi's oldest son Salah summoned to receive condolences from the person suspected of murdering his father.



Jamal told me months ago that the Saudi government is not allowing his son to leave Saudi Arabia. He is being held against his will.@KarenAttiah pic.twitter.com/jNN2Cy6nbL — Nihad Awad نهاد عوض (@NihadAwad) October 23, 2018

據紐約時報（The New York Times）報導，薩拉具有沙美雙重國籍，不過幾個月前就遭到沙國限制出境。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼24日打破沉默，抨擊卡舒吉命案「令人髮指」，更誓言將兇手繩之以法。

此外，王儲穆罕默德24日更首度打破沉默，在未來投資計畫（Future Investment Initiative）會議上形容卡舒吉謀殺案「令人髮指」，誓言將相關人等繩之以法。他說：「只要沙爾曼國王還在位、而他還是王儲的一天，有心人士就不能夠分化他們。」他的此番言論也引來在場人士一片鼓掌。

不過根據英國「衛報」（Guardian）報導，穆罕默德的演說以及沙國處理卡舒吉案的手法仍舊無法說服大眾，一位不具名的與會人士更直言：「這些白癡是以為我們生活在石器時代嗎？這樣我以後要怎麼為這個國家辯護？真是愚蠢至極。」

(中時電子報)