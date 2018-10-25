裙襬搖搖賽》劉依貞看書練心志 距480萬休旅車半個地球遠

2018年10月25日 15:27 中時電子報 陳筱琳 ／桃園報導 ／桃園報導

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今天點燃戰火，幾位台灣選手打出名列前茅的機會，其中父母都是籃球教練的「Babe」劉依貞，首回合繳出低於標準桿3桿的69桿，暫時並列第9，而大會今年的一桿進洞獎設在第18洞，獎品是市價480萬台幣的瑪莎拉蒂Levante休旅車，讓選手們都很心動，劉依貞開玩笑說：「不過今天我距離這台休旅車，有半個地球遠啦！」

劉依貞今天從後九洞出發，在第13洞先吞了柏忌，接下來表現越來越穩，抓下4隻博蒂，在第18洞以平標準桿坐收，她笑說：「球場距離算蠻遠的，開球之後，要一桿進洞還有段不小的差距，自己離這台休旅車應該有半個地球遠吧！」

劉依貞指出，今天吞柏忌的第13洞本來就覺得不好打，如果能保par最好，打出柏忌也在能接受的範圍，「這座球場感覺第8、12、13、16洞都不好打，練習賽的時候就吃了不少苦頭，例如第16洞就4次把球打下水。」

劉依貞認為，自己球技上沒有太多問題，主要還是在比賽心態、球場上情緒控制，「最近看了不少關於高爾夫或情緒管理的書籍，對我幫助蠻多的，目前在看的是高爾夫學院『Vision 54』出版的英文書《Be A Player》（成為一個球員），雖然讀原文書很吃力，但是從中學到球場策略，以及按照自己的打球方式來擬定比賽策略，非常受用！」

(中時電子報)