福特栽了貿易戰大跟斗！旺季竟慘賠300億

美國車市銷售高峰期，福特卻面臨慘賠10億美元的窘境。這項致命打擊恐怕觸動了它的底線。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

川普發起的貿易戰打擊之下，美國汽車大廠福特(Ford)可能光是今年就會慘賠10億美元(約新台幣300億元)，相當悽慘。由於福特在中國持續虧損，以及鐵鋁關稅推升美國鋼價，讓它第3季利潤下滑高達37%，不但無法達到2020稅前利潤目標，還讓福特公司的淨收入下降27%。

此外，目前正值美國車市的銷售高峰期，福特竟面臨慘賠10億美元的窘境，這項致命打擊恐怕觸動了該公司底線。預估今年福特的銷售額將會下降2.4%。這也讓它的股價暴跌30%，來到近10年的新低點。

美國《底特律新聞報》(The Detroit News)報導，福特首席財務官尚克斯(Bob Shanks)表示，美國總統川普正在進行的貿易戰，可能會讓福特光是今年就損失高達10億美元(約新台幣300億元)。仔細分析這個數字，美中關稅大戰就讓福特損失2億。幾個月前福特決定取消從中國進口Focus Active跨界車的計畫又損失2億。最後還有6億美元是因為成本上升所導致。

因此，尚克斯表示，即使到2020年，福特可能都無法達到8%的收益率目標。依照該公司日前公布的最新數據指出，福特整體利潤為4.4%，與1年前相比下降了1.9%。

(中時電子報)

文章來源：China, tariffs ding Ford Q3 profits

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