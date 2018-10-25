看見照顧生命力 市府籲身障家庭多運用照顧資源

2018年10月25日 15:28 中時 陳世宗

看見照顧生命力攝影暨影像創作比賽，25日也舉辦頒獎活動！（陳世宗翻攝）

台中市目前有超過12萬身心障礙者，社會局除提供機構安置和社區照顧等服務，為了讓在家照顧的身心障礙者家屬獲得支持資源，也補助紅十字會台灣省台中市支會辦理「身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」，提供喘息等服務，25日在市政大樓惠中樓舉辦成果發表記者會，社會局長呂建德呼籲有需求民眾勇於求助，暫時放下照顧重擔。

呂建德表示，市府運用公益彩券盈餘分配基金辦理「心障礙者家庭照顧者支持服務計畫」，提供照顧家屬支持性服務；包括喘息服務、心理協談、到宅居家技巧指導、紓壓支持團體及照顧技巧訓練等服務。今年至9月底累計服務達1,154人次，並舉辦「看見照顧生命力攝影暨影像創作比賽」，讓更多人了解家庭照顧內涵與精神。

照顧者何秋瑾表示，照顧多重障礙的女兒相當辛苦，在參與學習照顧技巧的課程及紓壓活動後，讓自己增加不少照顧技巧知識，照顧起來也不再那麼吃力，這些服務讓生命的遺憾有了轉機。

擅於折紙的謝媽媽全職照顧長期洗腎先生！她說，每當她心情衝突及矛盾時，就將心中的苦悶摺進紙裡，每一件心事化作一個個折紙作品，在社工的鼓勵下參加了紓壓活動及心理協談，紓解長久以來心中的苦悶；透過專業社工協助，參加支持團體，至少心情有個出口感覺不孤單。

看見照顧生命力攝影暨影像創作比賽今日也舉辦頒獎活動，照片組由廖胤雯作品「愛到底」榮獲第一名、何永順「無私的愛」、蔡玉英「上帝的另一扇窗」分別榮獲二、三名；影片組由周家平「家鈺的音樂生活」榮獲第一名。何欣彥「愛」邱碧連「互相激出生命的光亮」獲得二、三名，另共有6件參賽作品同列為佳作。

(中時 )