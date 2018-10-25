小朋友職業示範中心 「鞋師傅體驗營」開跑

2018年10月25日 15:30 中時 李怡萱

明德國中職業試探體驗示範中心，25日邀請在地手工鞋設計師宋之凡帶領小朋友探索製鞋。（李怡萱翻攝）

基隆市明德國中職業試探體驗示範中心，今（25）日邀請在地手工鞋設計師宋之凡帶領小朋友探索製鞋，分享個人從發想、設計、製作、行銷到銷售的整個創業過程，第一堂課藉由簡單的皮料，帶領小朋友從發想、設計開始，進而製作為想像中的作品。

明德國中沈俊光校長表示，為增進國民中小學對職業與工作世界的認識，提供學生職業探索的機會，基隆市政府在明德國中成立第一座「區域職業試探體驗示範中心」，打造設計與食品兩大職群的實境空間。

示範中心將提供基隆市國小高年級學生30梯次的體驗課程，本週開始將有6梯次的「鞋師傅體驗營」，由在地新創手工鞋創業青年宋之凡帶領本市的小朋友，共同探索鞋師傅的職業及體驗新創手工鞋的製鞋過程。

宋之凡表示，從小就喜歡拿筆塗鴉畫畫，天馬行空畫出一些奇怪的想法，不小心被老師發現還會被罵「亂畫」，沒想到以前的「亂畫」竟然成為我現在設計發想的基本能力，自己會存著感恩的心，努力學習，培養自己更多元的能力，結合自己的新創手工鞋產業，用心指導小朋友認識製鞋師傅的精神與體驗製鞋歷程，讓傳統製鞋業能在地創造亮點，並向下紮根。

宋之凡除了帶領小朋友製作「迷你鞋鑰匙圈」，也藉此機會分享他離鄉背井追求夢想，設計出自己的品牌「Monazu」，到回鄉創立Monazu之凡手工鞋工作室，自產自銷的創業歷程，期勉小朋友要從小好好讀書並培養多元能力，未來成為現代「斜槓青年」，才有更多的能力完成自己的夢想，讓夢想與工作職業結合，找到個人亮點及幸福快樂人生。

(中時 )