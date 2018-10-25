雲端發票e起來載具消費好運來活動 11／3新竹遠東巨城登場

2018年10月25日 15:30 中時 陳育賢

北區國稅局新竹分局將於年11月3日上午在新竹市遠東巨城購物中心舉辦雲端發票e起來載具消費租稅宣導活動，讓民眾體驗行動支付消費便利性。（陳育賢翻攝）

北區國稅局新竹分局將於年11月3日上午在新竹市遠東巨城購物中心舉辦雲端發票e起來載具消費租稅宣導活動，讓民眾體驗行動支付消費便利性。（陳育賢翻攝）

陳育賢／竹市報導

為讓民眾了解行動支付結合雲端發票可帶來更便利的生活，「財政部北區國稅局新竹分局」將於年11月3日上午10時30分在新竹市「Big City遠東巨城購物中心噴水廣場」，舉辦「2018年度統一發票推行暨雲端發票e起來載具消費好運來租稅宣導活動」，讓民眾體驗行動支付消費便利性。

北區國稅局新竹分局分局長陳方純表示，此次活動除了要讓民眾體驗行動支付消費的便利性之外，同時也要響應政府節能減碳政策，將雲端發票儲存載具，享受自動兌獎便利性及提高發票中獎率。

陳方純說，活動當日除有精彩表演節目外，凡現場首次申辦手機條碼或已申辦手機條碼及持有各類載具並儲存雲端發票之民眾，只要捐贈5張消費金額10元以上的雲端發票，即可兌換雲端發票體驗券1張，並以折價100元方式至遠東巨城購物中心消費並儲存雲端發票，憑「雲端發票體驗券」及「雲端發票消費明細」可再兌換全家超商100元禮券1張。

如體驗過程同時以行動支付消費，可再獲贈精美宣導品1分（每人限兌換1次，數量有限，送完為止）。

另為增進民眾租稅識常識，活動中也將穿插租稅有獎徵答活動，答對者即贈送精美宣導品1分，同時為鼓勵民眾捐發票作公益，凡捐贈2018年9至10月及11至12月每張消費金額10元以上的雲端發票10張，或紙本發票15張，即可兌換宣導品1分（每人限兌換2分，數量有限，送完為止）。

新竹分局表示，民眾持有共通性載具包括手機條碼、信用卡載具、電子票證、會員載具或行動支付等，結合手機條碼儲存雲端發，不但可節能減碳，也可省去對獎時間，同時還可享有1張雲端發票2次中獎機會。歡迎民眾踴躍參加，此次活動募得的發票將全數轉贈新竹市公益團體。

(中時 )