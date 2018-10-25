1份500元夯賣！米其林級龍蝦堡餐車快閃漢神巨蛋

2018年10月25日 15:29 中時 柯宗緯

漢神巨蛋快閃餐車提供限量套餐組合。（柯宗緯攝）

知名龍蝦堡快閃漢神巨蛋廣場。（柯宗緯攝）

快閃餐車祭出買一送一活動，吸引民眾搶購。（柯宗緯攝）

美國龍蝦堡品牌「可勝美Cousins Maine Lobster」斥資700萬快閃餐車，近來開到高雄漢神巨蛋，刮起旋風。雖然一份逼近500元，但每份使用1整隻新鮮龍蝦，吸引不少民眾排隊嚐鮮，24日還祭出50份買一送一，掀起搶購熱潮，餐車到11月5日止，考驗饕客荷包深度。

引進該品牌的業者表示，可勝美龍蝦堡嚴選美國緬因州、世界上最頂級的龍蝦，該區特殊地理環境，純淨水質以及長年冷冽的海域造就緬因州龍蝦紮實Q彈、肉質鮮美的頂級口感，產地空運直送來台，是許多米其林餐廳、名廚指定頂級食材。

該龍蝦品牌，不僅有地獄廚神高登熱推，更受到許多好萊塢明星喜愛，口感完勝一般波士頓龍蝦。業者更耗資700萬重金打造在台灣少數合法的行動餐車，以快閃方式巡迴全台，讓消費者以平價就能享受到高CP值的米其林級龍蝦堡。

業者透露，可勝美龍蝦堡美味秘密，主要是遵循傳統美式做法，採用美國空運來台緬因州龍蝦，用頂級奶油快火拌炒，搭配煎至金黃香酥的麵包，一口咬下Q彈鮮美的龍蝦肉，加上濃烈的奶油香，是饕客無法抗拒的暗黑美味。

可勝美龍蝦10/23~11/5特別在高雄漢神巨蛋一樓戶外廣場規劃快閃活動，另外活動期間招牌緬因龍蝦堡、康乃迪克龍蝦堡各半份加上酥炸脆薯心動超值價只要550元，每日限量30份，售完為止。

(中時 )