1份500元夯賣！米其林級龍蝦堡餐車快閃漢神巨蛋

龍蝦堡1份要價近500元，考驗饕客荷包深度。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
漢神巨蛋快閃餐車提供限量套餐組合。（柯宗緯攝）
知名龍蝦堡快閃漢神巨蛋廣場。（柯宗緯攝）
快閃餐車祭出買一送一活動，吸引民眾搶購。（柯宗緯攝）

美國龍蝦堡品牌「可勝美Cousins Maine Lobster」斥資700萬快閃餐車，近來開到高雄漢神巨蛋，刮起旋風。雖然一份逼近500元，但每份使用1整隻新鮮龍蝦，吸引不少民眾排隊嚐鮮，24日還祭出50份買一送一，掀起搶購熱潮，餐車到11月5日止，考驗饕客荷包深度。

引進該品牌的業者表示，可勝美龍蝦堡嚴選美國緬因州、世界上最頂級的龍蝦，該區特殊地理環境，純淨水質以及長年冷冽的海域造就緬因州龍蝦紮實Q彈、肉質鮮美的頂級口感，產地空運直送來台，是許多米其林餐廳、名廚指定頂級食材。

該龍蝦品牌，不僅有地獄廚神高登熱推，更受到許多好萊塢明星喜愛，口感完勝一般波士頓龍蝦。業者更耗資700萬重金打造在台灣少數合法的行動餐車，以快閃方式巡迴全台，讓消費者以平價就能享受到高CP值的米其林級龍蝦堡。

業者透露，可勝美龍蝦堡美味秘密，主要是遵循傳統美式做法，採用美國空運來台緬因州龍蝦，用頂級奶油快火拌炒，搭配煎至金黃香酥的麵包，一口咬下Q彈鮮美的龍蝦肉，加上濃烈的奶油香，是饕客無法抗拒的暗黑美味。

可勝美龍蝦10/23~11/5特別在高雄漢神巨蛋一樓戶外廣場規劃快閃活動，另外活動期間招牌緬因龍蝦堡、康乃迪克龍蝦堡各半份加上酥炸脆薯心動超值價只要550元，每日限量30份，售完為止。

(中時 )

雲端發票e起來載具消費好運來活… 台鐵驗毒驗尿靠抽檢 司機：誰敢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。