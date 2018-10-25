慶祝抗戰勝利暨臺灣光復73週年 國民黨新竹市主委呂學樟向蔣公銅像獻花致敬

2018年10月25日 15:30 中時電子報 綜合報導

新竹縣、市慶祝抗戰勝利暨臺灣光復七十三週年紀念，國民黨新竹市黨部主委呂學樟25日光復節率從政、業同志向先總統 蔣公銅像獻花致敬，過程簡單隆重，氣氛莊嚴肅目，饒富跨時代深層意義。國民黨中央青年部主任翁紹輝、黃國新黨部主委趙建爍、新竹縣長候選人楊文科、新竹市長候選人許明財、前立委張蔡美等都陪同。

國民黨青年部 提供

新竹縣、市各界慶祝抗戰勝利暨臺灣光復七十三週年紀念，25日光復節當天，假素負盛名有「蔣公廟」之稱的天宏宮舉行。在為普悠瑪事件悼亡者默哀一分鐘畢後，續向先 總統蔣公銅像獻花致敬。呂學樟主委表示，歷史是一面鏡子，在歲月的滾滾洪流中，提供了人們反思之道。喫菓子要拜樹頭，飲水要思源頭，今日中華民國復興基地在台灣，一度曾創造了舉世稱羨的經濟與政治兩大奇蹟。光輝燦爛的十月裏，「哲人日已遠，典範在夙昔」，永遠懷念先總統 蔣公，具有跨時代特殊的意義。

新竹市黨部主委呂學樟說明，107年前革命先烈拋頭顱，灑熱血，由總理孫中山推翻滿清，創建亞洲第一個民主共和國－中華民國。先總統 蔣公承續國父 孫中山遺志，從北伐、抗戰、勦匪等一路挺進過來，沒有國哪裡會有家，得來不易的民主自由成果，值得大家享有之餘，一起來珍惜。

八年抗戰的歲月，是中華民國歷史中最為艱辛的一段。在日本處心積慮侵華亡華前，整備早已超過一甲子。當時中國正處內憂外患，在軍備極為不對等之際，「地不分東西南北，人不分男女老幼；不到最後關頭，絕不輕言犧牲」，先總統 蔣公言猶在耳，最終贏得八年抗戰的勝利。國民革命精神的發揚，民族的決心與毅力，正是炎黃子孫最引以為傲的歷史見證。

新竹市黨部呂學樟主委強調，中華民國在驚濤駭浪中成長，一路走來度過重重危機。但由於現今政府的執政無能與失能，把原本好不容易建立起來的美好家園，變成令人痛心疾首的「東廠」國家，情況更陷入空前危機。惟有讓政黨再次輪替，國民黨重返執政，中華民國國家大政興國立國才有保證。

(中時電子報)