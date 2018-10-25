台鐵驗毒驗尿靠抽檢 司機：誰敢抽主管？

台鐵普悠瑪列車21日在宜蘭出軌翻覆，造成乘客重大傷亡。(黃世麒攝)

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台鐵普悠瑪21日下午發生史上最嚴重事故，現傳出列車司機尤振仲去年12月因吸食安非他命，遭台北地檢署在今年2月緩起訴處分，期限2年，台鐵對此稱不知情。依據台鐵規定，司機每年都須接受體檢，但據了解一般醫院不會使用化驗，多以外表判斷，驗尿也以抽檢方式進行，台鐵退休司機質疑「誰敢抽主管？」

台鐵副局長杜微表示，台鐵人員健檢方式分為兩種，一種是每位台鐵人員每年都須進行一次體檢，體檢項目中有一項為毒物反應，各醫院檢查方式不同，但一般醫院不會使用化驗，多是以外觀判斷。

另外根據《陸域特定人員尿液實施要點》規定，每單位會抽檢數名員工進行尿液檢查，杜微舉例抽檢25％員工驗尿，若連續3年沒有檢出毒物反應，還可降低抽檢趴數，可能降至抽檢10％員工。目前專門負責此事的機務處仍不回應。

一名不具名的退休司機員表示，司機員幾乎沒有驗尿驗毒，只有在上班前會進行酒測，且二線支援人員也鮮少被列為驗尿驗毒對象，何況也不會會去安排主管抽驗。

該名司機表示，他在台鐵服務37年，從未聽過有人為了提神而吸毒，然而根據尤振仲的通聯記錄看來，他並沒有神智不清的狀況，很明顯不是因為吸毒才會導致悲劇。

該名司機說，從通聯記錄看來，尤振仲不僅得排除故障，還得回應無線電，另外因ATP關閉他還必須注意限速牌，避免超速，「尤振仲這兩個月驗尿都沒問題，複檢的時候又沒事，無線電對答也都正常，台鐵的重點根本擺錯」，他指出真正翻車的原因很明顯是司機員分身乏術、忙不過來，「就算他今天沒有吸毒前科也一樣手忙腳亂」。

該名司機認為，最大問題就是台鐵人力不足與保養不力，他質疑為何政府有好幾千億做前瞻計畫，卻沒有錢確實修理人命關天的ATP設備，直說「多買幾組會死啊？至少在動力故障的時候該派人上去支援吧！」他怒批「換台鐵局長沒意義，難道行政院長、交通部長都不用負責嗎？」

(中時 )

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