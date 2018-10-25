2019萬金石馬拉松 林明禎挺E奶走秀代言

2018年10月25日 15:41 中時 譚宇哲

林明禎身穿萬金石馬拉松藍色跑衣現身為活動代言。（譚宇哲攝）

林明禎身穿萬金石馬拉松藍色跑衣現身為活動代言。（譚宇哲攝）

林明禎身穿萬金石馬拉松藍色跑衣現身為活動代言。（譚宇哲攝）

林明禎身穿萬金石馬拉松藍色跑衣現身為活動代言。（譚宇哲攝）

活動代言人林明禎（左4）、國內馬拉松好手「黑色閃電」蔣介文 （右4）、亞運女排代表「微笑隊長」蕭湘凌（右2）、運動型男Elmo戴家昀（左2）及法日混血美女跑者雷理莎（右3）等人皆現身萬金石馬拉松開幕活動。（譚宇哲攝）

新北市長朱立倫到場主持開幕活動。（譚宇哲攝）

邁入第17屆的新北市萬金石馬拉松將於明年3月17日登場，今天下午在新北市民廣場舉辦開幕活動，馬來西亞籍歌手及演員林明禎身穿新款藍色跑衣、挺著E奶現身代言，展現運動時尚，吸引全場目光，林明禎說，穿上跑衣頓時有變專業的感覺，期待明年可以到比賽現場跟大家一起跑。

2019萬金石馬拉松今年主題為「#17來WAN」，取諧音梗邀請民眾一起來玩，今天開幕活動由新北市長朱立倫主持，國內馬拉松好手「黑色閃電」蔣介文、亞運女排代表「微笑隊長」蕭湘凌、運動型男Elmo戴家昀、及法日混血美女跑者雷理莎等運動名人皆到場走秀，為開幕活動暖場。

擁有E罩杯好身材的馬來西亞歌手及演員林明禎，今年接棒萬金石馬拉松代言人，今天也穿上新出爐的土耳其藍跑衣出場走秀，展現陽光活力與運動時尚，頓時成為全場鎂光燈焦點。

平常就有運動習慣的林明禎說，穿上跑衣頓時有變專業的感覺，自己平常健身前都有習慣先慢跑，結束後再做快跑，已經有在準備，希望明年3月17日可以一邊看風景，一邊跟大家一起跑，

新北市體育處表示，2019新北市萬金石馬拉松報名抽籤登記日至昨天截止，今天下午3時在律師見證下公開抽出參賽者，將以電子郵件通知抽中名單，報名者可於下午6時至活動官網查詢抽籤結果。

另外，2019萬金石專屬周邊商品也同步於開放「pb+好物商城」獨家限量預購，更多「2019新北市萬金石馬拉松」相關訊息請上新北市萬金石馬拉松官方網站及臉書粉絲團查詢。

(中時 )