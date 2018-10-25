董陽孜經典作品首次現身新竹市美術館

2018年10月25日 16:02 中時 陳育賢

新竹市美術館即日起推出今年壓軸大展「董陽孜書法雕塑展」，其經典之作《無聲的樂章》與《誠》字雕塑首次現身新竹市。（陳育賢攝）

新竹市美術館即日起推出今年壓軸大展「董陽孜書法雕塑展」，其經典之作《無聲的樂章》與《誠》字雕塑首次現身新竹市。（陳育賢攝）

新竹市美術館即日起推出今年壓軸大展「董陽孜書法雕塑展」，其經典之作《無聲的樂章》與《誠》字雕塑首次現身新竹市，《誠》字雕塑歷時3年，董陽孜期待以1字之諫抓住閱者之心，過去在國內其他地區展出時都廣受迴響，此次在新竹市展出相當難得，民眾可踴躍觀賞。

策展人張馨之表示，這次展覽以《風．誠》為主題，除了呼應新竹別名風城之意，也探索風與誠同屬隱若現、須不斷覺察的本質。書法作為中華傳統文化的重要脈絡，不只是技巧，更是人品與修為。

此次展覽除了有董陽孜的《誠─移動中的雕塑》外，超越文字具象的《無聲的樂章》書法線條作品，更是引領觀眾進入展場重要的引子。

市長林智堅表示，國內知名當代藝術家董陽孜老師的書法永遠在挑戰毛筆尺幅的極限，活力無窮，更能從服裝、爵士樂、多媒體影音等不同領域與年輕人一起將書法綻放出奔放的新生。

就如同新竹這座300年歲月古城，擁有深厚的古城文化底蘊，尤其，近年來積極投入多項軟、硬體建設，以及結合設計、創新的城市美學元素，城市在傳統的底蘊下，多了當代生活的樣貌與新意。

副市長沈慧虹致詞時表示，風是新竹人的日常，風往哪兒變，我們便往哪兒走，董陽孜、歐晉德等大師是大家的標竿，讓人有信念往前走。

她同時感謝三星電子，讓科技進入董陽孜的氣場並碰撞火花，帶領民眾感受手書寫的魅力，也感謝有米粉寮南勢里，讓風吹的熱情進入美術館，歡迎大家前來美術館體驗大師的氣場，見證「誠」字構成的因緣際會。

董陽孜指出，創作「誠」字要回溯到2008年在台北101廣場看到「LOVE」雕塑，當時其內心產生衝擊，當下便決定要創作1個中文字的雕塑。

2010年透過朋友找到了5塊奇木零件，當時大家不知道她要做什麼，直到「誠」字拼起來才見曉。2015年並獲得前高鐵董事長歐晉德的允諾和贊助，讓「誠」字在烏日高鐵站展出，這次也要感謝新竹市文化局和沃沃美學誠意邀請，她自己也很有誠意地來到風城展出。

文化局指出，為呼應新竹科技城特質以及讓久不碰書法的觀眾也能「玩書法」，此次展區內還特別規畫《千誠》數位互動展區，邀請觀眾現場以數位面板書寫誠字，並集結眾人誠字即時投影至大型牆面上，千人寫誠，隱喻「謙誠」之意。

《風．誠》董陽孜書法雕塑展，展期自即日起至2019年1月1日，元旦美術館照常開放，期間還將舉辦4檔肢體創作體驗、紀錄片放映會等推廣活動，相關活動詳情可至新竹市美術館粉絲專頁https://goo.gl/ZdtXtm查詢，洽詢專線03-5332841。

(中時 )