葉菜價格又慘跌 雲林縣府每日7噸幫國中小加「菜」

葉菜價格慘跌 ，縣府每日採購7噸給國中小加「菜」。（周麗蘭翻攝）

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雲林縣國中小營養午餐最近每天多一道青菜。（周麗蘭翻攝）

823水災後雲林二崙鄉葉菜產區大量復耕，葉菜價格從10月上旬慘跌，平均交易價格目前每公斤不到10元，菜農不敷成本又耕鋤，縣府15日起每天向合作社場採購7公噸的葉菜，送給全縣國中小學營養午餐加「菜」。

西螺果菜市場25日小白菜平均每公斤8元、蚵白菜7元、青江白菜8元、芥菜9元、油菜8元，許多菜農選擇耕鋤。

縣府15日起每天委託二崙果菜合作社場、荷苞嶼合作社場，以每公斤12元價格，採買7公噸青江菜、小白菜、蚵白菜、土白菜、油菜，送給全縣180多所國中小學校及66家長青食堂加菜。

2家合作社場把農民當日採收品質較好的葉菜配到鄉鎮市公所、中心學校，讓長青食堂及國中小自行領菜烹煮，若不需要也可不領。

農業處長張鴻猷表示，採購蔬菜給營養午餐、長青食堂家加菜，目的是減少爆量葉菜在市場流通，進場採購的時機要很謹慎，以免引起誤解導致菜價更崩跌。

張鴻猷說，葉菜產區最近有調節（即耕鋤）的動作，第一波採購從15日至26日為止，再視菜價有無起色再決定要不要繼續進場。

張鴻猷認為，最近應該沒有蔬菜進口干擾，菜價這麼低，進口商不至於做賠本生意，應該是823水災後復耕的葉菜類大量上市，供過於求。

他更擔心的是剛種下的高麗菜，農糧署從菜苗供應商統計已提出預警今年高麗菜還是有超種趨勢。

張鴻猷呼籲，菜農應慢慢轉型為契作，例如鼎泰豐、新北市府、連鎖超商、全聯都有向雲林產地訂菜，菜農不僅價格有保障，也只要專注於種植就好。

(中時 )

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