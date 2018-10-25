蔡英文接見優良商人代表 盼繼續深耕台灣

總統蔡英文接見優良商人代表。（總統府提供）

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總統蔡英文日上午接見107年中華民國優良商人、優良外國駐華商務單位、優良外商、優良台灣老店暨在地特色老店負責人代表，肯定得獎人對於經貿交流、技術創新，還有企業經營的堅持與投入，期盼未來能與政府攜手努力，持續帶領產業深耕台灣、布局亞太，並且發展全球。

本次優良商人代表為聖和汽車、優良駐台商務單位代表為新加坡駐台北商務辦事處。蔡英文在致辭中指出，很高興在商人節慶祝大會前夕跟得獎代表見面。她要感謝大家對經貿交流、技術創新，還有企業經營的堅持與投入，不但推動了產業的升級，也帶動整體社會經濟的蓬勃發展，對於大家的努力，她要表達由衷的欽佩跟肯定。

蔡英文特別感謝與會的外商朋友對於台灣市場的重視，台灣政府向來非常重視與外商朋友保持良好溝通，調整過時的法規，打造最適合投資的環境。特別是在全球局勢的變動下，她要感謝在場的駐台代表對台灣不變的支持。

蔡英文表示，現場也有許多得獎的優良台灣老店。這些老店可以歷久彌新，持續受到歡迎的原因，不只是堅持傳統，更重要的是也加入很多創新的元素。像是池上飯包，已經有70幾年的歷史；「義興醬園」的醬油也傳承到第三代，都是在傳統的老字號中，加入創新最好的典範。

在國際經貿交流上，蔡英文認為，英國在綠色能源跟循環經濟方面都是相當好的典範，希望能與英國持續交流這方面的寶貴意見。此外，紐西蘭及新加坡都是台灣相當重視的經貿夥伴，也期待將來有更多的交流互動。

(工商 )

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