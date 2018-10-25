近5年最超值 買北市這區房 現賺90支iPhoneXx

台北地區今年Q3對比五年前，10個行政區房價下跌。(圖/本報系資料照片)

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中時電子報

前幾年房價居高不下，許多人對於在北市買房都是望而卻步，住展雜誌研企室經理何世昌分析，今年Q3對比五年前中正區是房價下降最有感的行政區，房價相差500萬，等同於90支iPhoneXx。

根據住展雜誌統計，今年Q3對比2013年Q3，大台北有10個行政區新建案平均房價每坪比五年前便宜逾5萬以上，房價下跌排行前10名至前五名，分別為新莊(-5.3萬/坪)、北投(-5.6萬/坪)、五股(-5.7萬/坪)、大安(-7.2萬/坪)、南港(-7.4萬/坪)、松山(-7.8萬/坪)。

新莊、北投以及五股得房價變便宜原因是，受到超額供給影響而拖累房價，但只要餘屋能夠順利去化，房價仍有上升的可能。而大安、南港、松山區，房價降低的共同主因是「超漲回吐」與「中、大坪數降價」，尤其以中、大坪數降價拖累更明顯。就目前而言，還是以房型中、大坪數產品單價比五年前便宜，小坪數的房型價格仍然居高不下。

信義區則是因為豪宅供給量多，導致價位下修，連帶衝擊重劃區外的地段，如虎林街、永吉路等區段均價摔破百萬/坪，一瓶比五年前同期便宜10.3萬。

而板橋區江翠北區策重劃新建案售價「比中古屋還便宜」，讓不少台北人至板橋買屋。同時其他區域件案為了提高銷售競爭力，也只能跟進降價搶客，進而影響每坪下跌11.3萬。內湖房價因捷運線而上升，但多數新建案是捷運未到區域，房價每坪售價相差11.7萬。

中正區則是近五年降價最有感的區域，如果以一間35坪的小三房計算，五年前要價須3,938萬，今年購買只需要3,441萬，省了將近5百萬，等於省下新北一間小套房，或者90幾支的iPhoneXx Max。

大台北地區新建案房價排行榜。(圖/取於住展雜誌)

以上區域雖說晚五年買房是買到賺到，但有些區晚點買，民眾則會花掉不少血汗錢，付出更多代價，像是士林、樹林、林口跟三峽區域，其中漲幅最大為士林行政區，每坪漲了5.2萬。在房市盤修正期間，民眾買房時還是要多注意區域，如果買錯地點反而要花不少錢呢！

(中時電子報)

文章來源：近五年最便宜 超值10區，現在買房最有利！

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