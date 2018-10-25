吃火鍋專挑蔬菜才健康？3種「吸鈉」食材意外害人水腫

2018年10月25日 16:16 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

廿四節氣霜降剛過，很快就是冬至了，屆時又是吃熱呼呼火鍋的好時令。吃火鍋熱量不低，講究健康的人吃鍋專挑青菜豆腐，就怕太多卡路里下肚，不過，有同時吃下太多鈉。專家指出，要避開吃太多鈉，除選擇較低鈉的湯底，有3種吸鈉的冠軍食材尤其要當心，可別以為它們熱量低而猛吃，讓水腫上身搞壞身子，可就不划算了。

根據新營養食代團隊調查，火鍋店各湯底的鈉含量，以蒙古鍋、夀喜鍋和麻辣鍋為最高，蒙古鍋每100毫升多達337毫克，更是奪下第一名；其次是薑母鴨、酸白菜、羊肉爐和起司鍋湯底，每一百毫升至少200毫克以上；原味高湯湯底、雞湯湯底也有166和150毫克；咖哩、泡菜、番茄、南瓜湯底則有140¬-160毫克。

新營養食代指出，火鍋烹煮不同的食材，會有不同的吸鈉量，有些常見食材的吸鈉量竟意外的高。若論吸鈉量食材排行榜，第一名是瓜類，例如絲瓜、蒲瓜；第二名是炸豆皮和菇類，如秀珍菇、鴻禧菇；第三名為冬粉和凍豆腐。

新營養食代表示，火鍋在烹煮的過程，會經由食材吸收所有的鈉，若真想吃瓜類、炸豆皮及菇類，以煮熟後馬上進食最佳，或在起鍋10分鐘後馬上吃完，若這些食材烹煮超過30分鐘，建議就不要再吃，直接當作湯底。另外，吃完蔬菜多喝水，也可幫助體內排出過多的鈉。

(中時電子報)