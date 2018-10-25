員基醫院智慧中風照顧試驗場域聰明亮相

2018年10月25日 16:29 中時 鐘武達

員基醫院建置的智慧中風照護病房正式揭牌。（鐘武達攝）

員基醫院的智慧中風照護試驗場域從病房延伸到社區長照站。（鐘武達攝）

員林基督教醫院建置的「智慧中風照護試驗場域」25日公開發表，試驗場域從病房區到C+巷弄長照站，設施融合科技與醫療，可提供急性中風患者從住院到後期長照站復健，患者可獲得完善照護，照護者也能減輕負擔。

基督教醫院郭守仁協同總院長表示，員林基督教醫院是以智慧醫院為發展導向，提升民眾醫學中心等級的醫療品質，更期待這裡成為台灣在地化醫療產業的研發場域，彰基樂意讓在化醫療產業走進來，透過世界級醫療和台灣醫療產業結合，共同將台灣的醫療產業推廣出去。

員基醫院院長李國維指出，面對老齡化的社會與資訊快速發展時代，妥善而有智慧地照護病患是醫療要追求的目標。「智慧中風照護試驗場域」已經完成以臨床人體試驗方式轉換整合急慢性醫療，將智慧醫療落實在巷弄長照，可以推廣，更能達到政府、人民與產業3贏的目標。

病人下床了！員基醫院參與經濟部工業局及金屬工業研究發展中心「利基生技醫藥產業輔導與國際化推動計畫」建置的「智慧床墊系統」，不僅有褥瘡防護與科技照護功能，還有3階段離床事件警示，臥床病人的一動一靜，照顧人員都可掌握到。

李國維說，急性腦中風患者初步穩定後都有復健需求，因此院方還建構「PAC中風照護平台整合」，讓患者到其他承作醫院也能有原本的照護醫療團隊持續照護，醫院間的訊息也方便傳遞，使患者享受持續且完善的醫療照護品質。

員基中風中心主任林君襄表示，智慧照護試驗場域以腦中風患者進行示範，是因員基醫院的完整連續性照護除了急性腦中風醫療團隊提供黃金時間急性醫療處置，也有巷弄長照站，可示範將中風保健延續落實在日常。

(中時 )