北台灣最大漁市場中鏢　戴奧辛大閘蟹「賣到剩3箱」

基隆地檢署陳彥章主任檢察官25日凌晨，在基隆崁仔頂漁市場及桃園市區一處冷凍倉庫查獲479箱有毒大閘蟹。（李怡萱翻攝）

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海巡署基隆查緝隊日前大動作查緝「大海瀅」、「喬艾舶」、「侑豐」等3間公司位於宜蘭、新北市的切結存放地，總計查獲15噸有毒大閘蟹，循線追緝後，基隆地檢署陳彥章主任檢察官今（25）日凌晨2時左右，在基隆崁仔頂漁市場及桃園市區一處冷凍倉庫又查獲479箱有毒大閘蟹。據悉，該批大閘蟹相當熱銷，崁仔頂漁市場甚至賣到只剩下3箱。

「喬艾舶」、「侑豐」存放在倉庫的大閘蟹經檢驗後，部分被檢出含戴奧辛，但已有部分流出市面，檢調一路追查，發現有毒大閘蟹被賣到基隆崁仔頂及桃園大有路一間冷凍倉庫，其中崁仔頂查扣3箱，桃園倉庫查扣476箱。

基隆崁仔頂漁市場號稱「台版築地市場」，是北台灣最大漁貨集散地，每天凌晨2點開賣到上午6點，由於價格比傳統市場便宜，各地業者都會來批漁貨，是漁獲批發的源頭之一。這也代表，有毒大閘蟹流入崁仔頂，恐怕已被大量餐廳、漁販購入，進而又販賣給不知情的客人。

基隆地檢署表示，涉嫌違規的業者郭秋宏向「喬艾舶」借牌，經手從大陸安徽、江西進口大批不合格大閘蟹，但並非實際負責人。地檢署昨晚將郭男複訊到晚間10點左右，諭知郭秋宏50萬元交保；另外，昨還有傳1位證人、3位嫌疑人到案說明，訊後請回。

(中時 )

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