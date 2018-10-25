列車過彎翻車 鐵道學會呼籲暫停普悠瑪傾斜功能

2018年10月25日 16:30 中時 王思慧

普悠瑪過彎翻車出軌，造成18死，台灣鐵道暨國土規劃學會今呼籲，除了要釐清台鐵列車是否能安全運行，更要評估是否暫停普悠瑪傾斜功能，對於台鐵的安全要求，刻不容緩。

鐵道學會呼籲如下：

1. 請交通部與交通部鐵道局，立即釐清台鐵列車是否能安全運行、以及故障程度至可容許風險的安全運行標準，並要求台鐵即刻照章實施。勿讓台鐵第一線員工（包含駕駛、調度或者第一線檢修人員）在標準不一的情形下承擔列車是否放行的風險與相關後果。

2. 請交通部與交通部鐵道局，即刻確認是否仍有未達安全標準之列車仍然上線載客營運。

3. 針對於普悠瑪列車（TEMU2000型）之故障現況，請交通部與交通部鐵道局即刻評估是否暫停普悠瑪列車傾斜功能，以現行自強號速度運轉，直至確認列車完成大檢確保可正常運行後再逐車組依據原設計標準放行營運。

4. 請行政院事故調查小組參考飛航事故調查作業，儘速邀請原廠等相關單位參與事故調查，以利釐清車輛控制與監控告警系統間與事故發生緣由之關聯。

有關於以上呼籲，鐵道學會詳細說明如下：

1. 依據目前所公布的通聯紀錄，列車行駛至宜蘭車站前已確認無法行駛至最終目的地（台東），而必須在中途車站（花蓮）更換列車繼續行駛。然而，在通聯記錄中，只有看到請列車駕駛繼續行駛之紀錄，並無看到要求列車駕駛降低車速之要求。依據通聯紀錄 ，在列車發生故障時，後方另有一列太魯閣自強號列車（6234次、樹林至花蓮、台北站表訂較事故列車晚11分發車）跟隨，當列車發現已無法續行而須至花蓮接駁時，為何亦無考慮以後方6234次於宜蘭車站接駁旅客續行？

2. 本次通聯紀錄內，同時發生速度控制系統、ATP、剎車系統、傾斜控制系統多重故障的內容，因此導致列車駕駛必須一面行駛列車、一面忙於判斷TCMS（列車狀態監控系統）之故障訊息並進行故障排除，顯示事故之故障來源可能非單純關閉ATP導致。考量無線電通話紀錄僅能顯示片面訊息，必須配合 TCMS 之故障訊息紀錄發生內容、時間、狀態、故障是否排除等內容相互搭配，才能有效釐清本次事故之各項因素。然就已通聯紀錄而言，駕駛、調度、列車維修人員看不出有依據程序進行檢修，而採取 Try and Error 方式進行故障排除，本會認為台鐵目前已無判斷該型列車故障時是否可維持原車速安全營運之能力，故呼籲交通部與交通部鐵道局即刻予以介入確認，以維持民眾乘車安全。

3. 本次通聯紀錄另外顯示當列車發生多重故障訊息時，可能影響列車之速度控制、傾斜機制、剎車控制等相關關聯系統，為求謹慎並防範類似列車無設計瑕疵，建請調查小組盡速邀請原廠等相關單位參與調查，以防範類似因素導致重大意外再次發生。

(中時 )