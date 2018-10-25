醫療器材法二讀通過 臉書 line不能亂賣醫療產品

2018年10月25日 16:49 中時 鄭郁蓁

未來只要在臉書，或是Line群組販售沒有經過許可的醫療器材，就要開罰！立法院社會福利及衛生環境委員會今日審查《醫療器材管理法》草案，將新興傳播媒體納入規範，只要在各社群媒體等平台違法，就可依法開罰。

過去我國僅有《藥事法》管理醫藥品，但該法立法近50年，已有多處不合時宜，立法院社會福利及衛生環境委員會連2天審查《醫療器材管理法》草案，制定專法管理醫療器材，立法開放低風險產品可通訊網路販售，有一定風險的醫療器材未來須依法申報並提供流向資料，供後續追蹤。

食藥署表示，過去認定的傳播媒體，並未納入新興媒體的社群網站平台如臉書、LINE等，但修法明訂了傳播業者的定義，為「提供廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他傳播媒體工具，播送刊載自身或他人商品、服務之訊息者」，一舉納管各類新興媒體。

食藥署指出，只要是在納管範圍內的平台出現未經中央主管機管核准的醫材相關產品、宣稱療效、銷售等行為，未來可依法開罰，並可按次處罰，直至停播為止。

除此之外，業者如未依《醫療器材管理法》規定，保存委託刊播廣告者資料，或規避、妨礙或拒絕主管機關提供資料者，也可處6萬元以上30萬元以下罰款。

食藥署醫粧組簡任技正黃維生表示，目前得在網路上販售的醫材共有739項，當中有721項為棉花棒、紗布等一級醫材，餘18項為衛生棉條、體脂計、保險套等二級醫材；要在網路販售的商品，必須是衛福部許可的醫材。此外，必須是有實體店面的醫療器材商，要在網路販售醫材，也必須先向衛福部申請，上架後也須提供網路IP地址，供衛生單位管控。

(中時 )