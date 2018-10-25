政院通過《特殊教育法》修正 特教評鑑改4年1次

友善列印
中時

有鑒於現行《特殊教育法》有關特殊教育教師每週教學節數規定的訂定欠缺授權依據及配合行政院評鑑簡化、行政減量政策，特教評鑑每3年辦理1次，無法與其他校務評鑑整併一同辦理。政院上午通過《特殊教育法》修正案，將特教評鑑改為每4年1次。

教育部表示，這次修正高級中等以下各教育階段特殊教育評鑑週期，由「每3年」辦理1次，修正為「每4年」辦理1次，並明定主管機關對於高級中等以下各教育階段學校辦理特殊教育成效之評鑑，得併入學校評鑑依其週期為之，以簡化評鑑並減少行政機關及受評學校之工作負荷。

賴揆在院會中也裁示，修法主要是提升各級學校辦理特殊教育教學品質，並配合政院評鑑簡化、行政減量政策，在法案送立院審議後，請教育部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

此外，這次修法也增訂特殊教育教師每週教學節數標準的授權規定，以為授權各主管機關訂定教學節數標準的法源；第26條增訂特殊教育學校得視學校規模及業務需要設處（室）並得分組辦事，及主任、組長、秘書等職務的專、兼任人員；修法後特殊教育學校行政單位的主任、組長及秘書等職務可由專任教師兼任，其中總務單位組長由職員專任、復建業務組長得由特教專業人員兼任。

(中時 )

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