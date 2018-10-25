好康都在這 高雄海味參展高雄國際食品展

2018年10月25日 16:50 中時 曹明正

高雄國際食品展25日開幕，高巿府海洋局與全市16家優質水產廠商組成「高雄海味專區」參展，每日舞台安排「星級飯店主廚料理」、「SEAFOOD好康競標」、「海味達人美食秀」等活動，還將邀請金鐘獎得主謝昕現場下廚。

海洋局與永安區漁會、彌陀區漁會、梓官區漁會、宏裕行、魚之達人、順億超低溫、得意中華、鮪軒、建榮、天時福、万嘉棠、凱亞、晉欣、飛洋、盛洋、安心漁等16家優質水產廠商共同籌組「高雄海味專區」參展。

今年高雄海味專區60格攤位、高巿府農業局的「高雄物產館」也有20格，共計80格攤位。去106年海味專區及物產館合計創下近1億元業績，今年預估現場及後續接單可望有1億元以上效益。

海味專區並與台灣區水產冷凍工業同業公會合併在「水產品區」展出，每日舞台安排「星級飯店主廚料理」、「SEAFOOD好康競標」、「海味達人美食秀」等活動，27日還將邀請新科金鐘獎主持人謝昕教導如何輕鬆料理海味。

在水產品區消費滿600元的民眾，憑發票即可參加海味好禮4選1，包含限量900尾具產銷履歷認證的永安午仔魚，消費滿1200元即可獲得海味保冷福袋乙份，並且有機會將遊樂園體驗劵與價值萬元的飯店雙人套房住宿劵帶回家；另外天時福水產食品有限公司為回饋消費者，凡持媽媽手冊的孕媽咪或是設籍在高雄的65歲以上長者，憑身分證到天時福即可兌換價值480元的狀元魚萃1份，每日限量100份。

(中時 )