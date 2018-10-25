新竹》無黨籍市長候選人謝文進訪眷村博物館 向英勇飛官致敬

無黨籍新竹市長候選人謝文進（右二）近日在黑蝙蝠中隊隊員劉建平、F-104飛官吳慶璋兩位退役上校的陪同下，參訪新竹市眷村博物館以及「飛行員的故事」特展。（陳育賢攝）

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無黨籍新竹市長候選人謝文進（右二）近日在黑蝙蝠中隊隊員劉建平、F-104飛官吳慶璋兩位退役上校的陪同下，參訪新竹市眷村博物館以及「飛行員的故事」特展。（陳育賢攝）
無黨籍新竹市長候選人謝文進（前排中白上衣）近日在黑蝙蝠中隊隊員劉建平、F-104飛官吳慶璋兩位退役上校的陪同下，參訪新竹市眷村博物館以及「飛行員的故事」特展。（陳育賢攝）

無黨籍新竹市長候選人謝文進近日在黑蝙蝠中隊隊員劉建平、F-104飛官吳慶璋兩位退役上校的陪同下，參訪新竹市眷村博物館以及「飛行員的故事」特展，陪同參訪的還有多位眷村里長，謝文進並向英勇飛官致上最敬意。

眷村女婿謝文進表示，大家回到眷村博物館看到熟悉的景象，都感到非常親切，其中劉建平老先生獲得獎章無數，從國防部的上校處長退役，2017年還曾從國民黨主席吳敦義的手中獲頒資深優秀黨員的獎狀，實在令人敬佩。

吳慶璋上校在現場也為謝文進與來訪的里長們解說飛行員不為人知的故事，以及新竹市眷村的一些歷史典故，現場有許多來參觀的民眾、年輕朋友也表示很難得親自見到黑蝙蝠中隊的隊員以及資深退役飛官親自講解飛行員的故事。

吳慶璋說，擔任飛行員為的就是保家衛國，要讓人民安居樂業，他們經常每天深夜到家隔天一早5點就要出門，出門時小孩都還在睡覺，飛行員的故事與心路歷程很多都是血淚交織而成，現在回想起來百感交集。

謝文進指出，中華民國的軍人即便面對生死的邊緣，他們從不懷疑，他們所捍衛的家園，還有永不變心的忠誠，他要以嚴肅的心情來表達對軍人的支持，他說，「中華民國永遠尊敬你們，永遠不會忘記你們。」

謝文進表示，我們今天在台灣安居樂業，享有的民主政治、經濟發展，是軍人們用生命與青春所換來的，他感謝空軍英勇的飛官們，並向他們致上最高敬意，他們是真正的台灣英雄。

(中時 )

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