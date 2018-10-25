普悠瑪ATP無法連接調度中心 段宜康批「台鐵不誠實！」

立委段宜康。（報系資料照）

友善列印
中時
段宜康在臉書指出，列車招標規範明定要求司機關閉ATP時，台鐵調度中心應透過連接裝置得知狀況。圖／取自段宜康臉書
段宜康質疑，列車明明沒有做到規範內容，為何卻可通過重重測試關卡？圖／取自段宜康臉書

台鐵普悠瑪21日發生重大事故，造成多起傷亡，現還爆出肇事司機員曾有吸毒前科，立委段宜康在臉書直說「台鐵不可能誠實面對自己的責任」，他指出列車招標規範明定要求司機關閉ATP時，台鐵調度中心應透過連接裝置得知狀況，然而事實上卻沒有做到，然而當初去日本驗收時卻仍通過，台鐵還選擇一路隱瞞至今，怒批「台鐵高層都該負責」。

段宜康指出，第二代傾斜式列車的招標規範中，明文規定普悠瑪的ATP隔離開關應經由行車調度無線電話系統與台鐵調度中心連接，簡單來說，就是當司機員關閉ATP時，應可通過無線電連接讓調度中心在第一時間得知，而不是被動的等司機回報。

段宜康表示，既然裝置不符規範，為何台鐵2012年派員至日本驗收的人卻能簽字通過？且列車製造出廠後須先經型式、例行、出廠、驗收測試，在台進行的驗收測試還包括整備、性能、試運轉與最後測試，重重關卡的測試卻都沒有發現這個漏洞，質疑「這些測試是怎麼做的？」

段宜康說，台鐵發現ATP無法連接之後，為什麼不處理，甚至因為採購疏失造成系統困擾，乾脆關閉連接，從2009年以來建立的無效連接，竟選擇一路隱瞞，造成今日的悲劇。他痛批「此事台鐵高層都得負責」，要求行政院一面調查，一面應籌組重整小組進駐台鐵。

對此台鐵副局長杜微表示，還須釐清段宜康提出質疑，待與相關部門釐清後應會再統一回覆。

(中時 )

重建希望馬場 馬術治療急需外界… 大閘蟹頻出包 食藥署研擬要求陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。