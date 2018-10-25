普悠瑪ATP無法連接調度中心 段宜康批「台鐵不誠實！」

2018年10月25日 16:49 中時 李宜秦

段宜康在臉書指出，列車招標規範明定要求司機關閉ATP時，台鐵調度中心應透過連接裝置得知狀況。圖／取自段宜康臉書

段宜康質疑，列車明明沒有做到規範內容，為何卻可通過重重測試關卡？圖／取自段宜康臉書

台鐵普悠瑪21日發生重大事故，造成多起傷亡，現還爆出肇事司機員曾有吸毒前科，立委段宜康在臉書直說「台鐵不可能誠實面對自己的責任」，他指出列車招標規範明定要求司機關閉ATP時，台鐵調度中心應透過連接裝置得知狀況，然而事實上卻沒有做到，然而當初去日本驗收時卻仍通過，台鐵還選擇一路隱瞞至今，怒批「台鐵高層都該負責」。

段宜康指出，第二代傾斜式列車的招標規範中，明文規定普悠瑪的ATP隔離開關應經由行車調度無線電話系統與台鐵調度中心連接，簡單來說，就是當司機員關閉ATP時，應可通過無線電連接讓調度中心在第一時間得知，而不是被動的等司機回報。

段宜康表示，既然裝置不符規範，為何台鐵2012年派員至日本驗收的人卻能簽字通過？且列車製造出廠後須先經型式、例行、出廠、驗收測試，在台進行的驗收測試還包括整備、性能、試運轉與最後測試，重重關卡的測試卻都沒有發現這個漏洞，質疑「這些測試是怎麼做的？」

段宜康說，台鐵發現ATP無法連接之後，為什麼不處理，甚至因為採購疏失造成系統困擾，乾脆關閉連接，從2009年以來建立的無效連接，竟選擇一路隱瞞，造成今日的悲劇。他痛批「此事台鐵高層都得負責」，要求行政院一面調查，一面應籌組重整小組進駐台鐵。

對此台鐵副局長杜微表示，還須釐清段宜康提出質疑，待與相關部門釐清後應會再統一回覆。

(中時 )