《時來運轉》運彩報報 - 西班牙國家德比 地表最強對決銀河艦隊

2018年10月25日 16:53 中時電子報 尉遲佩玉、盧品青

兩支西班牙足球史上最強球隊－巴塞隆納與皇家馬德里的競爭，一直是球迷津津樂道的話題，兩隊的交鋒也被暱稱為「國家德比」（El Clásico），又叫作「經典大戰」、「世紀對決」，無論你喜歡用那一個稱呼，都代表著雙雄交鋒是必看的比賽，週日（10月28日）台灣時間晚上11點15分，「地表最強」巴塞隆納與「銀河艦隊」皇家馬德里即將要上演本季第1次、也是史上第238次的國家德比。由於這場比賽預告將有場中投注，到附近的投注站看比賽是個不錯的選擇（但記得先問問老闆店裡有沒有轉播）。

先來談談歷史，此前的237次國家德比，皇馬95勝、巴薩92勝、踢平50場，皇馬剛好進400球、巴薩則進了386球，雙方差距並不大。兩隊當然都是在主場戰績較佳，皇馬主場64勝25和28敗、巴薩則為62勝25和27敗，另有6場在中立場地的交鋒，皇馬也以4勝2敗領先。

這237場比賽是包含雙方在所有比賽交手紀錄，如果只計算西甲聯賽，則共計對戰176場，皇馬72勝、巴薩70勝、踢平34場，皇馬進285球、巴薩進282球，也幾乎平分秋色。不過本週的比賽是在巴薩主場諾坎普，主場因素要加重考量，巴薩在主場的對戰紀錄為49勝19和20敗。兩隊的其他對戰包括國王盃、超級盃、早年的聯賽盃（已停辦）和歐冠，共有61場，皇馬23勝、巴薩22勝、踢平16場。有意思的，兩隊在歐冠共計拿下過18次冠軍，也有過8次交手紀錄，但從來沒有在決賽遭遇，其中3次在準決賽，1次在第1輪。

歷史紀錄難分高下，那就來看看近況。兩隊本季狀況都不算理想，巴薩開季4連勝後迎來4連不勝，直到上週在主場以4：2擊退榜首的塞維亞，才終於重回領先。皇馬開季前5輪4勝1和，但9月底開始4輪聯賽1和3敗，其中還加上歐冠小組賽作客0：1不敵莫斯科中央陸軍，直到日前才在歐冠小組賽主場擊退維多利亞比爾森，好不容易中止5連不勝。

皇馬開高走低，C羅轉隊後問題慢慢浮現，C羅在皇馬效力9個賽季，在西甲單季最少進25球，最多進48球，平均單場進球1.07個，超高的進球效率無人可以取代，皇馬本季9輪聯賽只進13球，遠遠落後巴薩的23球和塞維亞的20球，目前排名第7是近16年來最差成績，前鋒本澤馬目前進帳4球、貝爾則攻入3球。

不過巴薩球迷也別開心得太早，阿根廷球王梅西在對塞維亞之戰雖然取得進球，但他只踢了26分鐘就因為右手橈骨骨折退場，梅西本季已有7球進帳仍是巴薩一哥，剛好等於蘇亞雷斯加庫蒂尼奧的進球總數。梅西預計缺席3週，本週肯定無法上場，這是近11年來首次同時沒有梅西和C羅的國家德比。另外防守的問題也很嚴重，由於後防傷病眾多，烏姆蒂蒂和維爾馬倫都在傷兵名單，中衛只有皮克和朗列特可用，巴薩目前在聯賽已丟11球，在前11名的球隊裡，只有萊萬特和塞維亞的失球數字比他們多，皇馬也不過失了9球。在國家德比如此高強度高張力的對決裡，一旦因為防守失誤多丟1球，可能就成為左右勝負的關鍵因子。

巴薩本季攻強守弱，皇馬雖然攻力稍遜但面對巴薩卻往往踢出爭勝氣勢，兩隊近6場對戰有5場都開出2.5球大分，因此推測雙方都能取得進球，2.5球大是較佳選項。

(中時電子報)