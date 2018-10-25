國民黨花蓮縣黨部同步慶祝光復節 向蔣公銅像獻花致敬

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏率同仁向先總統蔣公像獻花致敬。（范振和攝）

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國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏率同仁向普悠瑪出軌翻車事件亡者默哀致意。（范振和攝）

為慶祝抗戰勝利暨台灣光復73周年紀念，國民黨花蓮縣黨部於25日上午10時25分，由黨部主委鄒永宏率全體同仁，與全國各縣市的國民黨部，同步向先總統蔣公銅像獻花致敬。隨後，也向1021普悠瑪翻車事件亡者默哀致意，場面簡單肅穆。

鄒永宏說，先總統蔣公也是國民黨總裁，花蓮縣黨部大廳一直置放蔣公銅像，紀念蔣公8年抗戰期間堅持不懈，率領軍民一心贏得勝利，並讓台灣從日本殖民中光復；而後，國民政府來台帶來資源財產，並施行民主法治，在台灣建設發展，創造亞洲四小龍之首的經濟奇蹟。

先總統蔣中正與蔣經國先生對台灣社會的貢獻，不會因政治意識形態的不同而被抹煞。鄒永宏說，綠營或獨派為了其政治目的，無所不用其極地去蔣化、去中化，甚至汙名化，造成仇恨與社會對立，不利於台灣的和諧發展。

鄒永宏強調，民進黨執政後，因各項施政錯誤與對在野黨的鬥爭，造成經濟、民生、外交、兩岸等各項發展大幅倒退，台灣社會愈加不和諧。因此，現在不只是國民黨團結一致的關鍵時刻，所有對現況不滿的人民都該團結起來，用選票告誡民進黨應懸崖勒馬，以蒼生為念，努力拚經濟。

(中時 )

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