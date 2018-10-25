大閘蟹頻出包 食藥署研擬要求陸加戴奧辛檢驗

友善列印
中時
鄭郁蓁

「喬艾舶國際企業有限公司」以及「侑豐企業有限公司」遭海巡署當場查獲，偷賣未完成檢驗的大閘蟹，沒想到，檢驗結果戴奧辛超標，偷跑加販售戴奧辛大閘蟹，罪加一等，最嚴重將面臨7年以下有期徒刑，衛福部食藥署表示，含毒大閘蟹數量當屬史上最多，因數量太龐大難以清點，目前流向還在追蹤中，不過已研擬，未來大陸大閘蟹進口前，先加驗戴奧辛，否則不予進口。

被譽為世紀之毒的戴奧辛多次在大閘蟹中檢出，食藥署從去年10月起於大閘蟹加驗戴奧辛，已驗出4批大閘蟹戴奧辛超標，加上這次被驗出的3批，截至目前為止已有7批大閘蟹被驗出戴奧辛。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智表示，中國大陸大閘蟹屢屢驗出戴奧辛，對大閘蟹食藥署原本就有許多規範，包含大閘蟹的來源必須來自31家合格養殖場，以及必須要檢附相關的檢驗報告，但一直以來都沒有要求陸方檢驗戴奧辛。

經過這幾次的事件後，鄭維智表示，食藥署內部已經研擬要求未來陸方檢附的報告中，必須要加驗戴奧辛，若是不配合該養殖場將除名。

不過像這次業者簽下「具結放行」後，卻偷跑的事件卻不是第一次發生，2015年也曾有過「爭鮮偷跑」，等於難以遏止黑心業者；鄭維智表示，包含生鮮產品還是有保鮮的需求，食藥署的倉庫並沒有那麼多冷凍倉儲，因此不會取消，但強調，若有業者偷跑，將會採取最重罰，開罰業者偷跑販售市價的20倍。

(中時 )

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