裙襬搖搖賽》100碼距離進洞抓老鷹 徐薇凌超開心

徐薇凌在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第一回合並列第4，是台灣選手名次最佳。(陳筱琳攝)

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中時電子報
陳筱琳／桃園報導

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽今天在桃園大溪高爾夫俱樂部展開第一回較量，台灣選手以徐薇凌並列第4最佳，她繳出低於標準桿4桿68桿，其中在第6洞抓下老鷹，她和桿弟開心地擊掌。

徐薇凌去年在裙襬搖搖賽事以第並列10名作收，是去年比賽台灣選手最佳，今天抓下1隻老鷹、3隻博蒂，僅出現1個柏忌，又是表現最好的地主選手，打出一個好的開始，賽後她說：「今天算是穩紮穩打，也蠻幸運常推能推進，第6洞那球第3桿距離大約100碼，出桿隻后看到球一路滾進洞，真的很開心，這應該是我加入LPGA開球之外打最遠的一桿。」

徐薇凌透露，抓下老鷹之後自己打下了低於標準桿4桿成績，卻開始出現一些負面情緒，很可惜沒能趁著抓老鷹的氣勢一股作氣繼續壓低桿數，第15洞的柏忌單純就是自己失誤而吞。

今年球季徐薇凌表現相當不錯，她認為這是自己挑戰LPGA四年以來最好的一年，「雖然表現有起伏，但看到我有能力擊敗世界前十、甚至世界前五好手，整體來說算很滿意。」

首次參加裙襬搖搖賽事的日巡名將盧曉晴，目前世界排名第46，是台灣女將最佳名次，今天第一回合打出高於標準桿2桿的74桿，暫並列第50，她說：「這回合開球還好，覺得推桿、短推還要再練一下，果嶺的草比較有草紋，跟我之前在日巡打的場地很不一樣，下坡處的速度很快。」

「微笑球后」曾雅妮在觀眾的歡呼下出發，可惜只打出高於標準桿3桿的75桿，暫時並列第59，讓她相當失落。

首回18洞結束後，英格蘭女將夏多夫（Jodi Ewart Shadoff ）以低於標準桿7桿的65桿獨居領先，韓國姜海智、美國柯達（Nelly Korda）以兩桿之差並列第2；現任世界球后朴城炫以低於標準桿1桿的71桿暫並列第23。

(中時電子報)

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