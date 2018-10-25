《時來運轉》運彩報報 - 台日美爭冠 就押桃猿、軟銀、紅襪！

波士頓紅襪隊在世界大賽前兩戰取得2連勝。（美聯社）

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中時電子報

2018各國職棒季後賽都進入最終爭冠階段，台灣大賽統一7-Eleven獅對決Lamigo桃猿，日本一系列賽由軟體銀行鷹單挑廣島東洋鯉魚，美國職棒世界大賽則由洛杉磯道奇與波士頓紅襪對壘，本週達人強力推薦這3個組合押寶「桃猿 x 軟銀 x 紅襪」。

首先看到中華職棒：桃猿上下半季均拿下季冠軍，在總冠軍戰不但擁有一勝優勢，更在剩餘6場比賽中可有4場主場機會，加上9月以來的調整得宜，單月團隊打擊率及投手自責分率均領先聯盟其他3隊；總冠軍戰對手統一恰恰相反，接近季末時遇到傷兵困擾，守備失誤的不穩定因子遲遲無法解決，因此看好桃猿應能挑戰衛冕成功，打線也有機會突破獅隊強力洋投封鎖，總分趨勢朝「大」方向來走。

日職大小分的狀況和中職類似，在洋聯次輪挑戰賽中爆打肆虐西武的軟銀，已經成功下剋上闖關成功！帶著這股氣勢，和打線全員火燙的手感，預料廣島想強壓軟銀冒出頭，勢必在攻擊上得端出能比擬的火力，尤以近年洋聯打擊優於央聯的態勢看，更推測軟銀有機會持續以較不被看好之姿衝擊冠軍的結果。日本一對戰的投注，除了「大」分必選！也可以鎖定軟銀的「不讓分」勝出。

美國職棒的總分趨勢較難判斷，因為美聯冠軍戰一路狂轟互炸，國聯冠軍戰則是低比數糾結纏鬥，算是正港的矛盾之爭。由於年度戰績較佳的紅襪擁有1、2、6、7戰共4場主場優勢，這意味採取指定打擊的場數多，當然連帶有機會墊高得分。賽果勝負方面，波士頓紅襪芬威球場素有綠色怪物之稱，賽前美國媒體已經一面倒分析道奇適應球場劣勢所在，守備導致失分所引發的「大」趨勢隱然可預期。當然，本季例行賽極為強勢的紅襪也是「讓分」與「不讓分」玩法的雙星推薦！

台灣運彩在3國職棒總冠軍戰都開售單場投注，另外每日早場開打的美職更是場場提供場中投注，想趕搭棒球季最後熱潮的彩迷，可千萬別錯過了！

(中時電子報)

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