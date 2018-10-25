台中》盧秀燕直播：當選後會再幫市民爭取一個大巨蛋

2018年10月25日 17:46 中時 林欣儀 、 王文吉 、 馮惠宜

國民黨台中市長候選人盧秀燕25日邀台中市前建設局長吳世瑋到洲際棒球場暢談當年爭取經費籌建的過程，她也強調未來當選會再幫市民再爭取一個大巨蛋。對此，林佳龍強調，巨蛋已經公告招標，而洲際棒球場第二期的開發已經定案，還會有一個更大的園區。

盧秀燕指出，凡走過必留下痕跡，她拿出一張張翻拍的放大照片說，她在立委任內與當時的臺中市長胡志強積極爭取臺中洲際棒球場設立，獲得時任交通部長的毛治國認同，興建臺中洲際棒球場，讓洲際棒球賽等國際賽事可以在臺中市舉行，甚至胡前市長還邀請三大男高音波伽利到洲際棒球場舉辦大型演唱會。

吳世瑋指出，這個棒球場有三個與一般棒球場不一樣，一是巨大的航架，代表棒球的縫線，而另一是設計很親民，拉近球員和觀眾的距離，這也是全台最標準的國際棒球場。經當年立委盧秀燕爭取3億元的經費，讓它順利在95年洲際盃開打前完工。

盧秀燕也感嘆，這4年洲際棒球場除了球賽沒有其他，她為臺中市民抱屈，並且強調未來希望幫臺中爭取蓋一個臺中大巨蛋，讓台中人也能擁有一個大型室內表演場地。

針對盧秀燕在洲際棒球場開直播，談台中巨蛋。林佳龍表示，立法委員我也當過，立委有建議權，沒有行政權，每一個人都有一點功勞，所以說，立委可以蓋捷運或巨蛋，這種說法我們可以參考，但也不要太在意。

林佳龍強調，巨蛋已經公告招標，講到洲際棒球場，大家也了解，他上任的時候，洲際棒球場的迷你蛋也遇到臺北大巨蛋一樣的危機，蓋不起來，他接手之後，讓所謂的迷你蛋蓋好了，現在都可以使用，而洲際棒球場第二期的開發已經定案，還會有一個更大的園區。

「我建議對方要多了解市政，因為她講已經都在做，甚至做完了，多用點心了解市政。」林佳龍表示，市民要看到的是「到底台中市現在發展得怎麼樣」，好好的去了解，好的意見我們都會參考，但不要抹黑台中。

(中時 )