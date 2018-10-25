失智症緩解有望！「穿顱超音波刺激」技術預計5年後可用

「穿顱超音波刺激」技術由台灣率先研發，日本搶先進行人體試驗。目前我國正等待進行人體試驗，楊逢羿教授預計，5年後將其用於臨床治療。（陽明大學提供）

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林周義

未來失智症有望得到緩解！陽明大學今（25日）與台北榮民總醫院共同舉辦聯合成果發表會，邀集14位學者專家展示研發成果，其中陽明大學生物醫學影像暨放射科學系，楊逢羿教授團隊研發的「穿顱超音波刺激」技術，在動物試驗中可有效緩解失智症、腦中風等症狀。目前等待人體試驗中，預計可在5年後用於臨床治療。

2016年研發的「穿顱超音波刺激」技術，有別於藥物治療的阻斷疾病機轉，而是透過頭盔發射出超音波，經由太陽穴刺激腦部，緩解失智症、腦中風等症狀。在動物實驗中發現，只要戴上超音波頭盔，就能刺激神經滋養因子的分泌。

楊逢羿表示，神經滋養因子功能在於讓腦部強壯，緩解記憶力衰退症狀，並抵擋外來的致病因子。即使患者難以運動、或不願意運動，透過「穿顱超音波刺激」技術，也可達到相同效果。

該技術研發初期，台灣仍未核准人體試驗。日本東北大學醫院即引用楊逢羿團隊的3篇論文，展開動物實驗及全球首次人體試驗後，獲得媒體大篇幅報導，超越台灣的進展。楊逢羿原想轉往歐美繼續發展，所幸上月終獲衛福部食藥署核准人體試驗。楊逢羿表示，將盡快申請科技部經費，或募資在台北榮總完成後續的人體試驗，將已取得專利的技術留在台灣，優先造福國內病患。

楊逢羿表示，「穿顱超音波刺激」技術預計將於5年後運用在臨床治療。目前臨床試驗計畫預計每周治療5次，每次25分鐘，療程共計6週，一次完整的療程需花費6000美金。未來成功商品化後，可望成為全球第一個可緩解失智症狀的高階醫療器材。

(中時 )

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