賴揆：擬另立新法 在稅賦公平下助海外企業資金回台

2018年10月25日 17:24 中時 張理國

行政院長賴清德今天接見金商獎得主，賴揆表示，政府歡迎海外資金回台，現正討論另立新法，在稅賦公平情形下，讓企業資金回台，並有效引導資金至經濟發展。

賴揆今天接見金商獎中外得獎企業及相關獎項得獎單位時表示，恭喜各得獎者獲獎，並感謝英國、紐西蘭、新加坡各駐台代表處對台灣經濟發展的支持，也感謝外國企業在台投資，以及本土企業對台灣經濟發展的貢獻。

賴揆表示，本屆金商獎各得獎者的經營項目不盡相同，但其企業均具備績效良好、勞資和諧且顧及社會責任，及具創新作為等特質。此外，金商獎主辦單位「全國商業總會」每年均透過白皮書給予政府建言，為企業與政府的重要橋梁，他也代表行政院予以感謝。

賴揆也說，台灣經濟表現不俗。去（106）年經濟成長率2.86%，為近年最好成績，今（107）年上半年和去年下半年經濟成長率也都超過3％；失業率也持續下降，去年是3.76％，今年上半年是3.66％，為17、18年來最佳；股市上市櫃公司去年整體營收逾30兆元，獲利約2.2兆元，為近幾十年來最好的一年，今年1至9月上市櫃獲利超越去年，外銷訂單金額也較去年增加。

賴揆指出，國外對於台灣經濟表現也多所肯定，世界經濟論壇（WEF）甫完成全球競爭力報告，其中台灣排名全球第13名，創新為全球第4名，總體經濟穩定狀況為全球第1名，與許多國家並列第一，顯示台灣條件良好。即便在中美貿易衝突下，台灣金融面仍持續穩定。

賴揆也強調，政府未來會持續改善台灣投資環境，解決土地、水、電、人力、人才問題，並鬆綁法令，營造更寬廣的經營空間，以專案或單一窗口服務企業，及與各產業座談聽取建言，協助解決企業所面臨的各項問題。

賴揆進一步說，政府日前通過「產業創新條例」修正案，給予新創事業稅制優惠，也通過「外國專業人才延攬及僱用法」，讓國際級人才來台。為解決人口危機、國家競爭力及經濟發展所需的人力問題，行政院現正草擬「新經濟移民法」，歡迎中階技術人力來台，只要符合條件，即可申請我國永久居留證及成為我國國民。

賴揆表示，我國為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)，行政院部會正推動相關政策，另積極盤點並修訂相關法律送請立法院審議，目前部分法律已三讀通過，部分仍待朝野協商，希望未來我國若獲邀請參加CPTPP第二輪談判時，可順利進入，讓台商立足台灣、布局全球。

賴揆指出，許多外國朋友對台灣肯定有加，認為台灣不僅風景優美、美食聞名，國人也熱情、善良，並肯定各級政府的服務效率。此外，台灣治安良好，在國內旅遊不必擔憂安全問題。未來希望透過修法加速國外投資台灣，在國內外企業共同努力下，讓我國整體經濟愈來愈好。

(中時 )