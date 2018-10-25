《時來運轉》運彩報報 - 準備好迎接NBA大分時代了嗎？

國王隊福克斯(右)在灰熊隊蓋索面前投籃。（美聯社）

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中時電子報

NBA 2018-19球季開賽1周，各位球迷有沒有感受到賽果最終比數相較以往球季大上許多呢？沒錯！本季的比賽到現在每隊場均得分為116.7分，比去年平均的106.3分可是有驚人的10分之多！準備好迎接得分煙火秀了嗎？NBA的大分時代來了！

造成本季比分大幅度提升主要有兩個因素，第一是『進攻節奏』的改變，根據統計平均每隊在一場球賽(48分鐘)之中的進攻回合數(英文簡稱Pace)從上一季的99.6次提昇到了本季的105.2次，也就是說每場比賽每隊多出了大約6次的進攻回合數，想像若是這6次進攻都選擇出手三分球的話，每隊最多可以增加18分呢！

進攻節奏的改變與傳統中鋒型態的轉變息息相關，以往中鋒球員大多是球隊的進攻核心，球權轉換之後常常會等待移動速度較慢的中鋒站好有利位置才啟動陣地戰；這樣的情況在近年來越來越少見，現今籃球的趨勢是後衛逐漸成為球隊的進攻核心，以更多的快速推進取代以往的陣地戰，連中鋒都隨之轉型，更注重速度以及靈活性。

第二個因素是『犯規尺度』的改變，上一季平均每隊每場犯規次數是19.9次；本季提升到了23.2次，聯盟近年來球員身體碰撞的允許程度越來越小，防守球員的身體與進攻球員稍微碰觸都有可能造成犯規送進攻球員上罰球線，罰球是籃球當中最穩當的得分方式，再加上罰球時紀錄台會將大錶時間暫停，因此一場比賽罰球越多越容易造成大比分賽果！

投注策略方面，本季統計到10月24日一共51場比賽，最終開出大分賽果的場次高達33場，可見開季大分的趨勢已超出莊家的預料，消費者只要投注大分，中獎的機率可是高達65%！更『丁經』的彩迷可以瞄準暴龍、國王兩隊，他們開季4場通通打出大分賽果！

(中時電子報)

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