久違了 fresh air 國泰醫療團助斐濟病人重拾呼吸

2018年10月25日 17:27 時報周刊 邱玉珍

麻醉科李欣恩醫師為困難插管的斐濟病人進行麻醉(圖／國泰醫院提供)

黃子晉醫師為斐濟病人看診(圖／國泰醫院提供)

一名47歲的男性，因長期鼻竇炎導致鼻息肉塞滿鼻腔，好久沒有呼吸到新鮮空氣，在國泰醫療團隊的治療下，切除6.2公分如手掌大的鼻息肉，隔天病人就可以用鼻子呼吸了，吸到第一口空氣的當下，他用大拇指比讚，並用簡單英文說:「fresh air」。

今年國泰醫院「送愛至斐濟」為當地不少患者解決了耳鼻方面的疾病。醫療團團長、國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師黃子晉表示，上述這位47歲的男子，因嚴重鼻竇炎出現鼻蓄膿、口臭、頭痛等症狀，而且完全無法用鼻呼吸，時時刻刻都必須張口換氣。

由於病人體重逾百公斤，又有高血壓、糖尿病等合併症，大幅增加手術風險，幸經國泰醫療團以專業醫療技術，輔以特別攜帶前往的微創動力迴轉螺旋刀等先進器械，不但迅速刮除息肉並同步抽吸，且縮短手術時間，降低術中病人出血，術後外觀不留傷口且復原迅速，病人開刀隔日即恢復用鼻子呼吸。

另一名40歲女性，因長期慢性中耳炎，耳膜大範圍缺損而且中耳腔長滿息肉，導致聽力嚴重受損，不但造成生活上的不便，更影響人際互動，經醫療團以微創內視鏡中耳手術，經耳道進行耳膜修復，清除中耳息肉，重建病人聽力。

黃子晉強調，斐濟全國只有2名耳鼻喉科專科醫師，由於醫療資源匱乏，不少病人的鼻竇炎、中耳炎無法獲得妥善治療，反覆發炎流膿導致鼻息肉不斷增生、或是長期耳膜穿孔流膿影響聽力，在欠缺適切治療的惡性循環下，嚴重影響呼吸與聽力。

此次國泰醫療團隊考量海外國際醫療短期服務的特性，特別攜帶新式器械如耳道專用內視鏡、鼻竇內視鏡、動力迴轉螺旋刀及新式自體可分解性填塞棉條(為可自動分解之鼻棉條，術後無需拆線換藥)等多種先進器械前往，提供斐濟病人最優質的醫療服務。

(時報周刊)