高雄長庚質子治療 29日將正式啟用

2018年10月25日 17:28 中時 林宏聰

為了讓治療設備能夠旋轉，背後操控的旋轉機架即需要高達3層樓，相當壯觀。（林宏聰攝）

治療區外配置24小時運作的光子偵檢器、中子偵檢器，隨時監控以免輻射外洩。（林宏聰攝）

高雄長庚斥資逾50億打造「永慶尖端癌症醫療中心」，是南部唯一的質子治療設備，預計29日正式開幕，將來可提供中部以南癌症病患高端筆尖射束質子治療服務；院方25日開放媒體導覽，光是質子治療床的旋轉機架就高達3層樓，相當壯觀。

高雄長庚放射腫瘤科主任黃英彥表示，質子治療是放射治療的一種，傳統放射治療常造成正常器官損傷，但質子治療利用粒子射線，在特定深度就停住，不會傷害到腫瘤後方的正常組織，相當適合頭頸癌、食道癌、肺癌、肝癌、胰臟癌治療。

他指出，這套質子治療設備比林口長庚晚3年，規格較先進，尤其能量切換更快，傳統切換1次需2秒，高雄長庚的設備只需0.25秒，以平均將腫瘤分成40層來照射而言，等待能量切換的時間可從原本80秒縮短成10秒。

黃英彥說，時間縮短可增加放射治療的精確性，避免患者在過程中細微移動，尤其是肺部腫瘤治療方面，未來可請病患憋氣，讓呼吸影響定位減至最低，只需憋氣20秒即可完成治療，這是過去動輒超過1、2分鐘的治療無法達到的。

院方正進行細部收尾，25日先安排媒體參觀，為避免輻射穿透，治療室牆壁最薄2.5公尺、最厚4.5公尺，治療儀器重達250公噸，且為了讓宛如太空艙的治療床360度旋轉，調整照射角度，驅動旋轉的機架就必須高達3層樓。

黃英彥表示，林口長庚質子治療設備啟用3年以來，已有近1500位患者接受治療，目前1天都有6、70位患者，以肝癌、頭頸部腫瘤患者最多，其中約有7％、8％來自高高屏、台中以南患者則占6分之1，這些患者未來都可以就近在高雄長庚治療。

(中時 )