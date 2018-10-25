中華電信贊助體育賽事逾10億元 今年贊助「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」

2018年10月25日 18:17 工商 林淑惠

中華電信宣布贊助今(25)日開打的「2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽」，除佈建最高品質的賽場傳播、通訊服務外，同時在MOD平台開設運動專區，提供精采賽事現場轉播內容。

中華電信總經理謝繼茂表示，中華電信大力支持運動產業發展，多年來不僅投入逾10億元。裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽是台灣規模最大的女子高球賽事，台灣能承辦國際級體育賽事，實屬難能可貴，對外，政府可透過體育外交政策，結交全球更多好朋友，增加台灣能見度，讓全球看見台灣在舉辦國際級賽事的專業、高品質，對內，可望鼓勵運動風氣、提升國內運動水平，以及累積舉辦國際賽事的經驗與專業。長期來看，對於台灣拓展國際空間及鼓勵體育產業發展，都當有所助益。

中華電信向來支持運動產業，該公司表示，除鼓勵同仁成立慢跑、氣功、舞蹈等各類運動社團，董事長、總經理還帶領眾多高階主管一起參與趣味競賽、籃球比賽等活動，大力推廣「愛運動、賺健康」的理念，致力營造健康幸福職場環境，因此屢獲教育部體育署頒佈「運動企業認證」獎項肯定。

中華電信也積極投入資源創造運動風氣，近年來透過「中華電信女子籃球隊」培育基層籃球種子選手，而且實質支持各項重大體育活動，如世界大學運動會、WTA女子網球賽、台北羽球公開賽、U12世界盃少棒賽等，都全力優化比賽環境的通訊服務，並全體動員、鼓勵同仁親赴現場參與、加油。

中華電信MOD刀年來轉播多場運動比賽，包括職業賽事如NBA，還有國際大型賽事如今年的世足賽MOD首次以4K向國人轉播，對於帶動國產4K電視機的銷售和國內影視產業的升級收到推波助瀾之效。

這次裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽MOD轉播是Full HD，除Live直播精采賽況外，還提供賽後回看和VOD功能，讓觀眾即使錯過關注選手的出賽時間，也能以隨選的方式選擇任一場賽事觀賞，甚至可以利用倒轉功能反覆觀摩選手的揮桿、擊球動作，這是以往透過無線、有線電視觀看賽事所無法獲得的收視體驗，出門在外隨時想一手掌握賽事即時戰況，也可手機、平板下載Hami Video APP觀賞。!

(工商 )