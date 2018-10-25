嘉義》市長涂醒哲請假跑去這裡 議員炮轟、護航兩極化

議員張秀華（前者）及張榮藏炮轟市長涂醒哲請假，故意閃避出席議會臨時會。（廖素慧攝）

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副市長張惠博、民政處長吳芯榆說涂市長是依法請假。（廖素慧攝）
嘉義市長涂醒哲請假拚選舉，到城隍廟拜拜為普悠瑪事件受難者祈福。（廖素慧翻攝）

嘉義市議會25日開臨時會，市長涂醒哲請假，副市長張惠博與民政處長吳芯榆口徑一致表示，涂市長請假有合法性，但泛藍、泛綠議員的意見兩極，國民黨議員張秀華率先開轟涂閃避臨時會，泛藍議員同批，泛綠議員則護航。涂醒哲請假未出席臨時會，原來他率競選幹部跑到城隍廟拜拜為普悠瑪事件傷亡者祈求消災降福。

張秀華議員質詢市長涂醒哲請假期間是何時？張惠博第一時間回答「涂市長自10月19日至11月23日請假」，但後來民政處長吳芯榆回答說「涂市長請假10月19、25、26、29日，再來自11月12日至23日依法請假」，依規定是向內政部請假、向議會報備。

張秀華說，若涂市長自10月19日開始請假，則市長這段時間一直公開開記者會施政報告，市府是否沒有行政中立？而若自10月25日開始請假則顯然是為了規避臨時會。

議員張榮藏說，涂市長沒有特殊重大原因就請假，是擺爛。鄭光宏議員說，涂市長無故請假，缺席議會臨時會，他深表遺憾，臨時會依法定程序開會是天經地義，市長刻意缺席十分不妥，基於府會互相尊重，首長及議員都應進來開會。

議員李忠曆說，議事相關法規對首長請假有規範，除非有重大特殊原因不得請假，涂市長有重大原因而請假嗎？他質疑涂市長請假沒有正當性。

戴寧議員說，張副市長的回答及吳處長差很大，吳處長指稱選舉前10天必須請假，是法定假，但涂市長於11月12日至23日請假，2波段的請假時間剛好都是臨時會、定期會期間，涂市長的「請假觀感」交由社會公評。

議員蔡文旭則力挺涂市長的請假合理合法，他說，議會臨時會沒有重大市政討論、沒有提案、不審預算，且市長以前也請過假，這次為何不能依法請假？

無黨籍議員蔡榮豐認為，此次臨時會沒有提案、沒有重大市政議題，涂市長請假有其合理性，大家都要拚選舉，此時開臨時會是浪費，他自明日起不出席、不領出席費，跟進涂市長的作法拚選舉。

(中時 )

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