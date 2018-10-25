苗栗大閘蟹評鑑出爐 隻隻經64項藥檢有保障

苗栗縣政府25日舉辦「107年度大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動」，評選出優質養殖戶，讓饕客吃的安心、健康又美味，今年特等獎由獅潭蟹農邱俊義拿下。（巫靜婷攝）

友善列印
中時
巫靜婷
獅潭大金剛漁場邱俊義獲得大閘蟹評鑑特等獎，2度拿下首獎，笑得開心。（巫靜婷攝）
107年度大閘蟹評鑑競賽由5位來自產、官、學界專業評審進行評選。（巫靜婷攝）
雙十節後至11月是品蟹最佳時機，優質大閘蟹隻隻膏黃飽滿、肉質鮮甜，經過64項藥檢，全國民眾可安心食用。（巫靜婷攝）
評選出的苗栗優質大閘蟹，縣長徐耀昌（左二）也比讚。（巫靜婷攝）
107年度大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動，評選出優質養殖戶，讓饕客吃的安心、健康又美味。（巫靜婷攝）
大閘蟹評鑑根據每隻大閘蟹的「肥滿度」、「外觀」及「口味」等三項指標進行公平、公正、公開的評選。（巫靜婷攝）
107年度大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動，評選出優質養殖戶，箱內為待評選之大閘蟹。（巫靜婷攝）
107年度大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動，評選出優質養殖戶，圖為待評選之大閘蟹。（巫靜婷攝）

昨日國內驚爆有不肖業者「偷跑」將含有世紀之毒「戴奧辛」的進口大閘蟹先行販售流入市面，成人只要吃1隻有毒大閘蟹就超標。25日苗栗縣政府於苑裡漁香園餐廳舉辦「107年度苗栗縣大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動」評選出優質蟹農，所產大閘蟹均經過64項藥檢，讓饕客吃的安心、健康又美味。

大閘蟹評鑑邁入第7年，藉由結合產、官、學等技術交流模式，成功輔導苗栗縣成為全台大閘蟹養殖最大、最專業的產地，從蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗，到上市前高達64項的藥物殘留檢驗等，都嚴格控管並要求百分百通過檢驗合格，才能掛上優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環。

農業處指出，每隻大閘蟹都有一個專屬的扣環，依重量分2種等級，4兩以上可掛上銀色標章，5兩以上可掛上金色標章，正面為經過認證的防偽標章，背後的QR碼可以查詢完整的生產履歷，輕輕一掃瞄，每隻大閘蟹的身家背景、蟹農的養殖資料與各檢驗報告都看得到，讓饕客吃的安心又美味。

今年大閘蟹評鑑特等獎由獅潭大金剛漁場邱俊義獲得，俗話說「娶某前生子後」人的運氣最旺，35歲的邱俊義抱著年幼的兒子一同參賽，果然一舉拿下特等獎，笑得合不攏嘴的他表示，養蟹5年多，第2年就曾拿下特等獎，今年再受肯定，感到十分開心。

邱俊義說，守著約1甲4的地，放養1萬隻大閘蟹，存活率約3、4成，多虧獅潭的好水質，加上山區氣溫比平地低2、3度，十分適合大閘蟹生存，這次評鑑帶來的公蟹重達7兩，母蟹也有5兩半，不算最大，家裡還重達8兩的大閘蟹，得獎是肯定，不會因此而漫天漲價。

農業處長陳錦俊表示，今年大閘蟹養殖戶數共計有38戶，養殖面積大約18公頃，採「疏養」模式共計只放養約22萬隻，舉辦大閘蟹評鑑活動，邀請全縣數十戶的大閘蟹養殖戶參賽，根據「肥滿度」、「外觀」及「口味」等三項指標進行公平、公正、公開的評選，為消費者的食安做最嚴格的把關。

產銷協會總幹事陳雲湧說，雙十節後是品蟹最佳時機，優質大閘蟹隻隻膏黃飽滿又肉質鮮甜，經過縣府64項藥檢及衛福部 84項藥檢全數通過，保證無戴奧辛殘留，全國民眾可安心食用。

(中時 )

五股登林路變美了 宋明宗彩繪140… 中興商圈形塑特色盼帶動大里發展

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。