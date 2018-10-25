苗栗大閘蟹評鑑出爐 隻隻經64項藥檢有保障

2018年10月25日 17:31 中時 巫靜婷

獅潭大金剛漁場邱俊義獲得大閘蟹評鑑特等獎，2度拿下首獎，笑得開心。（巫靜婷攝）

107年度大閘蟹評鑑競賽由5位來自產、官、學界專業評審進行評選。（巫靜婷攝）

雙十節後至11月是品蟹最佳時機，優質大閘蟹隻隻膏黃飽滿、肉質鮮甜，經過64項藥檢，全國民眾可安心食用。（巫靜婷攝）

評選出的苗栗優質大閘蟹，縣長徐耀昌（左二）也比讚。（巫靜婷攝）

107年度大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動，評選出優質養殖戶，讓饕客吃的安心、健康又美味。（巫靜婷攝）

大閘蟹評鑑根據每隻大閘蟹的「肥滿度」、「外觀」及「口味」等三項指標進行公平、公正、公開的評選。（巫靜婷攝）

107年度大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動，評選出優質養殖戶，箱內為待評選之大閘蟹。（巫靜婷攝）

107年度大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動，評選出優質養殖戶，圖為待評選之大閘蟹。（巫靜婷攝）

昨日國內驚爆有不肖業者「偷跑」將含有世紀之毒「戴奧辛」的進口大閘蟹先行販售流入市面，成人只要吃1隻有毒大閘蟹就超標。25日苗栗縣政府於苑裡漁香園餐廳舉辦「107年度苗栗縣大閘蟹評鑑競賽觀光產業活動」評選出優質蟹農，所產大閘蟹均經過64項藥檢，讓饕客吃的安心、健康又美味。

大閘蟹評鑑邁入第7年，藉由結合產、官、學等技術交流模式，成功輔導苗栗縣成為全台大閘蟹養殖最大、最專業的產地，從蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗，到上市前高達64項的藥物殘留檢驗等，都嚴格控管並要求百分百通過檢驗合格，才能掛上優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環。

農業處指出，每隻大閘蟹都有一個專屬的扣環，依重量分2種等級，4兩以上可掛上銀色標章，5兩以上可掛上金色標章，正面為經過認證的防偽標章，背後的QR碼可以查詢完整的生產履歷，輕輕一掃瞄，每隻大閘蟹的身家背景、蟹農的養殖資料與各檢驗報告都看得到，讓饕客吃的安心又美味。

今年大閘蟹評鑑特等獎由獅潭大金剛漁場邱俊義獲得，俗話說「娶某前生子後」人的運氣最旺，35歲的邱俊義抱著年幼的兒子一同參賽，果然一舉拿下特等獎，笑得合不攏嘴的他表示，養蟹5年多，第2年就曾拿下特等獎，今年再受肯定，感到十分開心。

邱俊義說，守著約1甲4的地，放養1萬隻大閘蟹，存活率約3、4成，多虧獅潭的好水質，加上山區氣溫比平地低2、3度，十分適合大閘蟹生存，這次評鑑帶來的公蟹重達7兩，母蟹也有5兩半，不算最大，家裡還重達8兩的大閘蟹，得獎是肯定，不會因此而漫天漲價。

農業處長陳錦俊表示，今年大閘蟹養殖戶數共計有38戶，養殖面積大約18公頃，採「疏養」模式共計只放養約22萬隻，舉辦大閘蟹評鑑活動，邀請全縣數十戶的大閘蟹養殖戶參賽，根據「肥滿度」、「外觀」及「口味」等三項指標進行公平、公正、公開的評選，為消費者的食安做最嚴格的把關。

產銷協會總幹事陳雲湧說，雙十節後是品蟹最佳時機，優質大閘蟹隻隻膏黃飽滿又肉質鮮甜，經過縣府64項藥檢及衛福部 84項藥檢全數通過，保證無戴奧辛殘留，全國民眾可安心食用。

(中時 )