全國莫凡彼南開盃咖啡拉花比賽 嘉南科大與亞洲餐旅學校奪冠

2018年10月25日 17:30 中時 楊樹煌

▲2018年第3屆莫凡彼南開盃全國咖啡拉花競賽大專組冠軍的作品。（楊樹煌攝）

▲推廣咖啡產業及教學不遺餘力的南開科大校長孫台平（左），校方有咖啡活動總會下場展現沖泡咖啡技巧。（楊樹煌攝）

為爭奪咖啡拉花高手榮耀，吸引來自全國25所大專院校暨高中職50名咖啡高手熱烈參賽的「2018年第3屆莫凡彼南開盃全國咖啡拉花競賽」，今25日在南開科技大學舉行決賽，最後由嘉南藥理科大及亞洲餐旅學校勇奪大專組及高中職組冠軍。

主辦單位南開科大休閒事業管理系主任王月鶯表示，南開休管系擁有耗資400萬元的全台最完善咖啡教學設備，也是全台唯一導入莫凡彼餐飲集團咖啡調飲暨吧檯人才養成課程，並接軌實習、就業，奠定南開科大休閒系發展咖啡產業教育在技職體系領先的地位。

連續3年全國咖啡拉花比賽，成功鏈結產學平台，今年更加入時下最新的直播行銷，增加直播專訪、網路票選人氣冠軍選手等周邊活動，讓更多人可觀賞及體驗到這項兼具技巧及美感的比賽，因而吸引各校踴躍參與，遠從金門跨海來台的金門大學，今年更是連續3年參賽。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰表示，黑金產業已成為台灣顯學，喝出時尚風潮，也喝出百億商機；連續3年與南開合作舉辦的全國咖啡拉花比賽，更發掘不少優秀咖啡拉花高手。

這項高水準的全國性比賽，各參賽學生為爭取總金額10萬元的獎金及全國第1的頭銜，無不全力以赴；經過為期1天的激烈競爭後，大專組由嘉南藥理科大奪冠；高中職組冠軍由亞洲餐旅學校獲得。

(中時 )